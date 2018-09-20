Врачи на выездных приемах в Армянске не выявили отравлений токсическими веществами

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября./ТАСС/. Проявлений острого отравления токсическими веществами у жителей города Армянска не выявлено, сообщается в четверг на сайте министерства здравоохранения республики по итогам работы врачей на выездных приемах, организованных властями Крыма.
Ранее сообщалось, что по инициативе главы республики Сергея Аксенова, в городе были организованы выездные приемы медицинских специалистов.
"Проявлений острого отравления токсическими веществами ни у одного из пациентов не выявлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Армянск были направлены офтальмолог, кардиолог, отоларинголог, невропатолог. Обследование проводилось в помощь местным врачам, поскольку представителиданных специальностей в дефиците. По данным на четверг, консультации получили 110 жителей Армянска. В частности, отоларинголог принял 23 человека, все пациенты обращались с хроническими заболеваниями: тонзиллитами, ринитами и другими.
В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС.
Власти республики приняли решение на две недели остановить работу завода "Крымский Титан" в связи с выбросом вредных веществ. На этот же срок из города решено вывезти детей. По данным Минобразования Крыма, учащиеся 2-11 классов выехали в детские лагеря, первоклассники и дети дошкольного возраста отправлены в санатории республики в сопровождении родителей. Также власти Крыма выделили 76 млн рублей из резервного фонда на оздоровление детей и родителей с детьми из Армянска.