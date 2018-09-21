Световой меч из "Звездных войн" продали на аукционе в Лондоне за $179 тыс.

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Световой меч из киносаги "Звездные войны стал самым популярным лотом на торгах реликвиями мирового кино аукционного дома Prop Store в Лондоне. Предмет был продан за более чем $179 тыс.
Также за $145 тыс. был продан шлем имперских штурмовиков из ленты "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда", который был предварительно оценен почти в $79 тыс.
Еще один лот, куртку героя киносаги Хана Соло, героя картины "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", роль которого исполнил Харрисон Форд, продать не удалось. Она была предварительно оценена в $1,3 млн.
В июле муляж бластера Хана Соло был продан на аукционе Julien's Auctions в США за $550 тыс. Предмет реквизита, созданный специально для шестого эпизода киносаги под названием "Возвращение джедая", находился до недавнего времени в коллекции одного из художников-декораторов фильма. Лот приобрела сеть музеев, основанных американцем Робертом Рипли, в которых выставляются самые необычные образцы мировой культуры.
Муляж другого бластера из "Звездных войн" был продан за чуть более $90 тыс.