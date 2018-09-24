Среди своих главных задач Фургал видит решение проблем здравоохранения в Хабаровском крае

Кроме того, Фургал пообещал заняться развитием массового спорта. "Моя задача - отстроить систему так, чтобы каждый житель нашего края имел возможность заниматься физкультурой. Потому что как врач и как специалист я знаю, что такое физкультура и как она действует на здоровье человека. <…> Восстановить физкультуру, восстанавливать школы спортивные, восстанавливать тренерский состав, восстанавливать зональные соревнования, районные соревнования - это, конечно, задача региональной власти, и этим точно будем заниматься", - сказал он.

"Сегодня оно находится в плачевном состоянии. Высокотехнологичная [медицина] достаточно хорошо [развита]: у нас есть кардиоцентр, онкоцентр, но это все высокие технологии. Это правильно, но нельзя жить без первичного звена. Но понимание, желание [развивать его] есть", - отметил Фургал.

"Я прекрасно понимаю, как должна быть реорганизована система здравоохранения в Хабаровском крае. <...> У нас будет серьезное внимание уделено скорой помощи, самое пристальное внимание уделено сельской группе [больниц]. И, наверное, самое важное: будет уделено внимание... нашей молодежи, нашим студентам", - сказал он журналистам в понедельник.

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Побеждающий на выборах главы Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал назвал среди своих приоритетных задач на посту губернатора решение проблем здравоохранения в регионе, в том числе кадрового обеспечения отрасли, и развитие массового спорта.

Ранее Фургал уже анонсировал изменения в правительстве региона, не конкретизируя их. При этом в ходе брифинга он дал понять, что изменения могут коснуться министерства спорта. "Я думаю, что на это место придет специалист, кто хочет и может этим заниматься", - сказал Фургал.

В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В нем участвовали действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который после обработки 100% протоколов получает 69,57% голосов. Явка избирателей составила 47,49%.