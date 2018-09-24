Власти Вьетнама объявили двухдневный траур в связи со смертью президента

ХАНОЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Вьетнама объявили 26 и 27 сентября днями общенационального траура по умершему на прошлой неделе президенту страны Чан Дай Куангу. Об этом говорится в коммюнике государственной похоронной комиссии, опубликованном центральной газетой Nhan Dan .

В эти дни в стране будут приспущены национальные флаги, приостановлены все развлекательные мероприятия, а телеканалы, радиостанции и культурные учреждения внесут соответствующие коррективы в свои программы. В среду, 26 сентября, гроб с телом президента будет установлен в Государственном траурном зале министерства национальной обороны, где с 07:00 (03:00 мск) начнется церемония прощания. Похороны политика пройдут на следующий день, 27 сентября, на его малой родине - в уезде Кимшон северной провинции Нинбинь.

В коммюнике государственной похоронной комиссии отмечается, что президент Чан Дай Куанг внес существенный вклад в революционное дело Коммунистической партии Вьетнама и вьетнамского народа, за что был удостоен многих партийных и государственных наград. Как говорится в документе, его смерть стала невосполнимой утратой для партии, государства и народа Вьетнама.

Причиной смерти президента стала тяжелая болезнь, с которой он боролся на протяжении последнего года. Состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось в минувший четверг, и он был доставлен в ханойский Военный госпиталь №108. Вечером того же дня президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.

Страну Чан Дай Куанг возглавил в апреле 2016 года. Национальное собрание (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в стране, избрало его президентом Социалистической Республики Вьетнам сроком на пять лет - с 2016 по 2020 год.

В связи со смертью Чан Дай Куанга обязанности президента страны временно возложены на 59-летнюю вице-президента Данг Тхи Нгок Тхинь. Она стала первой в истории Вьетнама женщиной на посту главы государства.