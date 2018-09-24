Госсовет Татарстана принял закон о сохранении предпенсионных льгот

"Законопроект разработан в целях сохранения права на меры социальной поддержки мужчин и женщин по достижении ими возраста 60 и 50 лет, а также для отдельных категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение пенсии. В настоящее время в соответствии с законом Республики Татарстан отдельные меры социальной поддержки предоставляются гражданам при условии достижения ими пенсионного возраста, установленного федеральными законами. Предлагаемый законопроект, изменения позволят гражданам реализовать свои права на меры социальной поддержки, не достигая пенсионного возраста", - сказала она, выступая перед депутатами регионального парламента.

Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон единогласно.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В понедельник журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что Госдума обсудит во втором, основном чтении блок законопроектов по изменению параметров пенсионной системы в среду, 26 сентября. В тот же день глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что Госдума может рассмотреть законопроект об изменениях в пенсионной системе в третьем, окончательном чтении уже в четверг, 27 сентября.

Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.