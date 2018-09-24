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ХХ Всемирный конгресс русской прессы

Путин призвал СМИ противостоять попыткам искажать факты в угоду политическим интересам

Российский лидер выразил уверенность, что инициативы участников XX Всемирного конгресса русской прессы будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность противостояния журналистов любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим интересам. Он также выразил уверенность, что инициативы участников проходящего в Нью-Йорке XX Всемирного конгресса русской прессы будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля приветствии президента участникам Конгресса.

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"Ваши ежегодные встречи дают хорошую возможность для конструктивного, содержательного диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, действующих в разных странах мира. <...> В нынешней международной ситуации важно проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики, твердо противостоять любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим или иным интересам, сохранять доверие многомиллионной русскоязычной аудитории", - отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что возглавляемые участниками Конгресса издания, телеканалы и радиостанции ведут востребованную работу по распространению правдивой информации о России и формированию объективного образа страны за рубежом. Он выразил уверенность, что участвующие в форуме журналисты обстоятельно обсудят актуальные профессиональные проблемы, обменяются наработанным опытом и инициативами, которые будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Глава государства пожелал участникам и гостям Конгресса творческих успехов и всего самого доброго.

Всемирный конгресс русской прессы проходит в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября при содействии информационного агентства России ТАСС и Всемирной ассоциации русской прессы. В его работе примут участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных СМИ из 51 страны мира. Основными темами форума станут значение русской прессы в жизни диаспор и сохранение их культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

В 2017 году Конгресс прошел в Минске с 11 по 15 июля. В его работе приняли участие представители русскоязычных изданий из 52 стран мира.

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Путин, Владимир ВладимировичХХ Всемирный конгресс русской прессы
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