В Нью-Йорке открывается ХХ Всемирный конгресс русской прессы

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Юбилейный ХХ Всемирный конгресс русской прессы открывается во вторник в Бруклине. В работе представительного форума, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП, принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ.

В повестке дня - профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.

Одно из заседаний будет посвящено проблеме фейковых новостей как угрозе стабильности в современном мире.

Кроме того, участники обсудят расширение образовательных, культурных, информационных и профессиональных обменов.

Приветствие президента

С приветствием к участникам форума обратился президент России Владимир Путин.

"Ваши ежегодные встречи дают хорошую возможность для конструктивного, содержательного диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных средств массовой информации, действующих в разных странах мира, - говорится в обращении, размещенном в понедельник на сайте Кремля. - Возглавляемые вами издания, телеканалы и радиостанции ведут непростую, но весьма востребованную работу по распространению правдивой, всесторонней информации о России, по формированию объективного образа нашей страны за рубежом. В нынешней международной ситуации важно проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики, твердо противостоять любым попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим или иным интересам, сохранять доверие многомиллионной русскоязычной аудитории".

Президент России выразил уверенность в том, что конгресс станет площадкой для обстоятельного обсуждения актуальных профессиональных проблем, для обмена опытом и инициативами, которые будут способствовать укреплению позиций русскоязычных СМИ в мире и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Первым был "Вестник Аляски"

"Большой всемирной летучкой" назвал юбилейный форум президент ВАРП Виталий Игнатенко. Сейчас русскоязычная пресса присутствует в 83 странах, отметил он. 20 лет назад, когда была создана ВАРП, русскоязычные издания были только в трех штатах США, а теперь они есть по всей Америке.

История печати русского зарубежья в США представлена на проходящей в дни конгресса историко-документальной выставке "Россия, которую мы сохранили…", организованной совместно с Российской государственной библиотекой (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург). В экспозицию включены газеты, журналы, альманахи и книги на русском языке, в разное время выпущенные в Америке, в частности, издание "Вестник Аляски" - первая русскоязычная газета США, которая появилась 150 лет назад в Сан-Франциско, а также газета "Новое русское слово", издававшаяся с 1910 года в Нью-Йорке, первоначально под названием "Русское слово". Среди экспонатов - литературные альманахи "Опыты", "Русский журнал", "Родные дали", а также нью-йоркский "Новый журнал", первым познакомивший читателей с "Колымскими рассказами" Варлама Шаламова, произведениями Бунина, Солженицына, Бродского и Набокова.

Еще одна выставка - "ВАРП - ХХ" с помощью фотографий ТАСС рассказывает о самых ярких моментах из 20-летней истории Всемирного конгресса русской прессы, учрежденного в 1999 году по инициативе ТАСС и ряда старейших русскоязычных СМИ зарубежья. На первом конгрессе и была создана ВАРП, которая сейчас является единственным международным объединением русскоязычных журналистов, издателей и руководителей печатных, электронных и иных СМИ, живущих и работающих за рубежом.

Приятно считаться "американской Москвой"

Всемирные конгрессы русской прессы проводятся поочередно в одной из стран, представленных в ВАРП, и поэтому выбор Нью-Йорка с его многочисленным русскоговорящим населением вполне логичен, отметил в канун открытия форума в ходе интервью ответственному секретарю ВАРП, первому заместителю Генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент нью-йоркского района Бруклин Эрик Адамс.

"Нам приятно думать, что Бруклин - это американская Москва, - подчеркнул он. - В нашем районе живет больше всего русскоязычных - 300 тыс., а всего в Нью-Йорке их насчитывается 700 тыс. Так что это - вполне естественный выбор".

Журналисты, по словам Эрика Адамса, "не только смогут обменяться мыслями, они соприкоснутся с одной из самых многочисленных русскоязычных общин, все вокруг для них будет звучать знакомо". "Нет такого места, которое подходило бы для этого лучше, чем Бруклин", - добавил он, напомнив очень уместный для нынешнего форума официальный девиз Бруклина - "Единство дает силу".

Русский язык за рубежом

В настоящее время около 300 млн человек по всему миру говорят на русском языке, а понимают его - почти 350 млн. Русскоязычная диаспора, по разным оценкам, составляет от 25 млн до 30 млн человек, около 15-16 млн из них проживают в странах СНГ и Балтии.

Русские газеты, журналы, издательства, радио, телевидение, сетевые ресурсы существуют в более чем 80 странах мира. Русский язык является официальным или рабочим языком ряда авторитетных международных организаций, в частности, ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, ВОЗ, а также ШОС и ОДКБ.