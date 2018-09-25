Синод УПЦ призвал Верховную раду отказаться от антицерковных законопроектов

"Священный Синод призывает всех участников, работающих над реализацией законопроектов № 4128 ("Об изменении подчиненности религиозных общин"), 4511 ("Об особом статусе религиозных организаций"), 5309 ("Об изменении названия религиозных организаций"), отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих Конституции Украины и являющихся антицерковными", - говорится в сообщении.

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Синод Украинской православной церкви (УПЦ) призвал Верховную раду отказаться от антицерковных законопроектов. Об этом сообщил во вторник синодальный Информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата.

На пороге раскола. Что происходит с Церковью на Украине

В синодальном Информационно-просветительском отделе добавили, что эти законопроекты "имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправного вмешательства в органы управления и захвата имущества (святынь, храмов и монастырей)".

В документах Синода отмечается, что УПЦ "является религиозным объединением, которое зарегистрировано и действует в соответствии с законодательством Украины, и любые принуждения к изменению ее названия являются незаконными и квалифицируются как вмешательство во внутренние дела Церкви".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что после того, как на Украине будет создана новая единая автокефальная церковь, Украинская православная церковь должна будет сменить название на "РПЦ на Украине".

Антицерковные законы

В 2016 году в Верховную раду было внесено два законопроекта - "О статусе религиозных организаций" и "О свободе совести и религиозных организациях", согласно которым УПЦ может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность церкви поставлена под контроль государства.

В первом законопроекте, авторами которого стали представители коалиции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", предлагалось назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Кроме того, в одной из статей документа было прописано, что если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами, находящимися в России, власть получит право полностью запретить ее деятельность на территории Украины. Во втором проекте, подготовленном депутатами "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи", парламентарии предложили законодательно регулировать принадлежность лиц к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, по решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

Более 300 тыс. граждан Украины подписали требование не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и папе Римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине.

18 мая 2017 года под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов, однако официальных комментариев о снятии документов с дальнейшего рассмотрения не последовало.