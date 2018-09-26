Фестиваль "Круг света" посетили около 4 млн человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мероприятия фестиваля "Круг света", который проходил в Москве с 21 по 25 сентября, посетили около 4 млн человек. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице завершился VIII Московский международный фестиваль "Круг света". Масштабные мультимедийные шоу на городских площадках посмотрели около 4 млн москвичей и гостей столицы", - сообщается на сайте. В 2017 году фестиваль посетили более 3,5 млн человек.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Тогда же были организованы первые конкурсы для световых дизайнеров "Видео-арт" и "Лаборатория света".

Первый фестиваль посетили около 300 тыс. зрителей.