Делегация РФ приняла участие в церемонии прощания со скончавшимся президентом Вьетнама

ХАНОЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с заместителем председателя Госдумы РФ Ольгой Епифановой приняла в среду участие в церемонии прощания со скончавшимся на прошлой неделе президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куангом.

Делегация, в состав которой также вошел посол России во Вьетнаме Константин Внуков, посетила Государственный траурный зал министерства национальной обороны в Ханое, где установлен гроб. Вице-спикер Госдумы РФ оставила запись в книге соболезнований.

Церемония прощания началась в 07:00 (03:00 мск). Последнюю дань уважения скончавшемуся президенту отдают действующие и бывшие партийные и государственные руководители СРВ, представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также члены прибывших сюда высокопоставленных иностранных делегаций.

Для участия в церемонии прощания с Чан Дай Куангом, помимо российской делегации, в Ханой приехали представители руководства Белоруссии, Камбоджи, Лаоса, Сингапура, Южной Кореи и других стран.

Поминальные траурные мероприятия одновременно проходят в городе Хошимине и на малой родине президента - в уезде Кимшон северной провинции Нинбинь, расположенной в 90 км к югу от Ханоя. Кроме того, книги соболезнований будут открыты 26 и 27 сентября во всех посольствах Вьетнама за рубежом.

Вьетнамский лидер скончался 21 сентября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Страну Чан Дай Куанг возглавлял с апреля 2016 года, а до этого с 2011 года он занимал пост министра общественной безопасности СРВ.

В последние дни Вьетнам получил сотни телеграмм и писем со словами сочувствия и сопереживания в связи с кончиной главы государства от лидеров зарубежных стран и многочисленных иностранных друзей. Одними из первых Вьетнам соболезнования прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.