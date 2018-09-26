Число привитых от гриппа в Москве превысило показатели 2017 года на 300 тыс. человек

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число привитых от гриппа в Москве в начала прививочной кампании уже превысило показатели 2017 года на 300 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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"Мы опережаем количество привитых на 300 тысяч и приближаемся к двум миллионам. Рекомендую всем, кто не сделал вакцину, сделать это прямо сейчас. В острый период прививаться нельзя, нужно срочно идти в поликлинику, вакцин достаточно", - сказал он.

Вакцинация против сезонного гриппа проходит в Москве с 20 августа по 28 октября. В масштабной кампании задействовано более 500 пунктов, включая все городские поликлиники, а также 70 центров госуслуг "Мои документы", 34 станции метро, Московского центрального кольца и пригородных железнодорожных станций. Впервые прививку можно сделать в 9 торговых центрах.

Вакцинация для граждан РФ осуществляется бесплатно, для вакцинации необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Непосредственно перед вакцинацией проводится медицинский осмотр. С полным списком адресов пунктов проведения вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.