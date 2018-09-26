МГУ улучшил позиции в рейтинге THE по показателю "Образовательная деятельность"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова поднялся на две позиции и занял 24 место в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education по показателю "Образовательная деятельность". Об этом в среду сообщил ректор вуза академик Виктор Садовничий.

В распространенном в среду исследовании, охватывающем 1250 вузов из 86 стран мира, 35 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Наиболее высокие позиции среди российских вузов сохраняет Московский государственный университет, который продолжает входить в топ-200 рейтинга.

"МГУ стабильно удерживает ведущие позиции в международных рейтингах университетов. По ряду показателей МГУ в топ-20, топ-30 лучших вузов мира. В рейтинге Times Higher Education по достоинству оценена наша образовательная деятельность - мы на 24 месте в мире. И этот показатель растет из года в год", - сообщил Садовничий.

Он добавил, что позиция МГУ в рейтинге отражает правильный подход к организации учебной деятельности вуза. Кроме того, университет укрепил свои позиции по показателям "Научная деятельность", заняв 69-е место (71-е место в 2017 году), и "Доход от индустрии", заняв 56-е место (58-е место в 2017 году). В то же время в большом рейтинге THE вуз идет на 199-й строчке, потеряв пять позиций по сравнению с предыдущим годом.

"Критерии ранжирования образовательных учреждений у разных рейтингов сильно отличаются друг от друга, но МГУ во всех демонстрирует достойный результат. Несомненно, это отражает высокий уровень Московского университета как среди российских вузов, так и на международной арене. Мы также разрабатываем Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета", в котором особое внимание отводим социальной роди университета. В прошлом году мы впервые представили результаты этого рейтинга, сейчас активно готовимся к публикации новых", - отметил Садовничий.

Рейтинг публикуется в 15-й раз. При его подготовке используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.