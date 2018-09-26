В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 35 вузов из России

ЛОНДОН, 26 сентября. /Корр.ТАСС Илья Дмитрячев/. 35 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Как сообщили корреспонденту ТАСС авторы рейтинга, который был распространен в среду, количество представителей России увеличилось в списке по сравнению с прошлым годом на восемь учебных заведений, несмотря на трудности, связанные с более жесткой конкуренцией, прежде всего со стороны быстро развивающихся вузов азиатских стран.

Обогнать МГУ

Наиболее высоко расположенным российским вузом, как и в предыдущие годы, остался Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Хотя МГУ и потерял пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, он продолжает входить в Топ-200 рейтинга, который в этом году включает 1250 вузов из 86 стран мира - на 250 учебных заведений больше, чем годом ранее. Флагман российского образования идет на 199-й строчке, которую он делит с канадским университетом Калгари.

Ухудшение позиций МГУ авторы рейтинга пояснили "снижением показателей репутации преподавания, исследовательской деятельности и сотрудничества в международных исследованиях".

По мнению шеф-редактора рейтинга Фила Бейти, основная сложность МГУ в сохранении позиций в рейтинге - не внутренние проблемы, а сильная внешняя конкуренция. "Ситуация МГУ не ухудшается, его просто догоняют энергичные, динамичные, хорошо финансируемые университеты из других стран, у которых другая политика, - рассказал он в беседе с корр.ТАСС. - Для меня это свидетельство того, что конкуренция усиливается".

"Трудность МГУ заключается в том, что он, будучи традиционно сильным университетом, должен продолжать держать этот уровень в международном плане. Он очень близок к таким сильным международным университетам, как Корейский университет, флагман высшего образования в Южной Корее (198)", - отметил Бейти. "Динамичные Университет Ольборга в Дании (194), Университет Западного Онтарио (190) вошли в Топ-200", - добавил эксперт.

В целом, если изучить места со 180 по 200, то МГУ обогнали сразу 9 вузов, которые в прошлом году были за пределами второй сотни сильнейших университетов, среди них американский Университет Джорджа Вашингтона, германские Университет Дуйсбурга-Эссена и Констанцский университет, норвежский Бергенский университет, французский Университет Париж Дидро и другие.

Кто представляет Россию

На втором месте среди российских вузов идет Московский физико-технический институт, сумевший сохранить место среди 300 лучших вузов планеты. Он расположился в группе университетов с местами от 251 до 300.

На третьем - Высшая школа экономики, переместившаяся в группу 301-350 из предыдущей полусотни. Как отмечается в рейтинге, вуз смог показать более высокие результаты за счет того, что "улучшил свои показатели репутации преподавания, расширил объем исследований, повысил индекс цитируемости научных работ и увеличил поступления от отраслевой исследовательской деятельности, но также привлек больше иностранных студентов и преподавателей". Перейти в более высокую группу удалось и Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ (351-400).

Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет, Томский государственный университет идут в группе 501-600, а Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский университет дружбы народов (РУДН) - в группе 601-800.

Составители рейтинга особо отметили успех РУДН, который в прошлом году не входил в группу тысячи лучших вузов. Его столь стремительный взлет объясняется "улучшением показателей организации учебного процесса, повышением индекса цитируемости научных работ (влияния на исследовательскую деятельность) и признанием на международном уровне". В целом, если брать за сравнение статистику исключительно по первой тысяче вузов, то количество российских представителей в рейтинге уменьшилось на одно учебное заведение - с 18 до 17.

Мнение эксперта

По мнению Бейти, для улучшения положения российских университетов в престижных мировых рейтингах властям требуется обратить особое внимание на фактор увеличения их финансирования, без которого они будут проигрывать динамично развивающимся учебным заведениям из других стран.

"Очевидно, что некоторые из участников Проекта 5-100 (целью которого является к 2020 году добиться того, чтобы пять университетов вошли в Топ-100 мировых рейтингов вузов - прим.ТАСС) улучшили свое положение, - сказал Бейти. - Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, например, подскочили в рейтинге, хорошие результаты и у некоторых других вузов".

"Однако, если посмотреть на более широкую картину в контексте всей страны, то существуют серьезные трудности с тем, чтобы сохранить высокий уровень финансирования. Проблема не в том, что российские университеты показывают худшие результаты - это определенно не так - но, возможно, они уступают, потому что другие страны осуществляют серьезные инвестиции в университеты, ставят их в центр своей стратегии развития. Самый яркий пример этого - Китай, который феноменально прибавил в рейтинге", - добавил Бейти, обратив внимание на то, что число вузов из КНР в рейтинге выросло с 63 до 72, а по количеству вузов в Топ-200 Китай занимает 7-е место в мире.

Говоря о важности финансирования, шеф-редактор рейтинга заметил, что именно его уровень определяет "способность университетов удержать выдающихся ученых и привлечь талантливых преподавателей из других стран для того, чтобы они приехали работать в Россию". "Я считаю, что для РФ очень важно вернуть своих преподавателей, который покинули страну в период активной утечки мозгов. Деньги играют важную роль, предоставляя условия и возможности для выживания", - сказал Бейти.

Мировые лидеры

Первую строчку исследования, как и в прошлом году, занял британский Оксфордский университет. Британский вуз смог в третий раз расположиться на верхней строчке публикуемого в 15-й раз исследования, благодаря, прежде всего, наилучшим показателям исследовательской деятельности, которая включает в себя объем исследований, поступления от исследовательской деятельности и репутацию.

В тройку лидеров вошли также британский Кембриджский университет и Стэнфордский университет из США. В первой десятке рейтинга в этом году не оказалось ни одного вуза, который не представлял бы Соединенные Штаты или Великобританию.

Полностью Топ-10 выглядит следующим образом: Массачусетский технологический институт (США, 4), Калифорнийский технологический университет (США, 5), Гарвардский университет (США, 6), Принстонский университет (США, 7), Йельский университет (США, 8), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 9), Университет Чикаго (США, 10). Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, который в прошлом году занимал совместную 10 строку, в этом году оказался за пределами первой десятки, на 11-м месте.

Как и в Топ-10, в группе 200 лучших вузов планеты продолжают доминировать вузы из США, где их насчитывается 60, а на втором месте идет Великобритания. Если же смотреть на ситуацию в целом по миру, то США продолжают удерживать первое место с 172 вузами, а Японии с 103 университетами удалось сместить со второй строчки Великобританию, которая представлена в списке 98 вузами.

Рост Китая, проблемы Европы

Увеличилось в рейтинге и количество вузов из Китая - с 63 до 72. КНР заняла седьмое место по количеству вузов среди Топ-200, а Университет Цинхуа поднялся на восемь позиций и занял 22 место - самое высокую позицию среди китайских вузов. При этом он опередил Пекинский университет, который был самым высокорасположенным вузом с 2011 года, а в этом году опустился на четыре позиции и занимает 31-е место.

Что касается ситуация в Старом свете, то создатели рейтинга обращают внимание на неоднородную динамику показателей. С одной стороны, среди лидирующих 30 вузов в нынешнем рейтинге представлено семь европейских высших учебных заведений, а в группе лучших 200 вузов почти половину занимают вузы из Европы. С другой же стороны, давление на них увеличивается, как вследствие уже упомянутого азиатского фактора, так и событий в самой Европе, например, предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС.

Методика расчета

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.

Вузы, попавшие в итоговый список, представляют около 6% от общего количества действующих в мире университетов.