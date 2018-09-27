Эксперты: случаи жестокости детей на Урале показали необходимость индивидуального подхода

"Действительно, рост преступности среди несовершеннолетних есть - за первое полугодие он был 22%. Конечно, преступность была, есть и будет, но ее жестокость сегодня поражает", - отметил в беседе с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Эксперты отмечают необходимость индивидуального подхода к работе с несовершеннолетними после нескольких случаев избиения ими людей в Свердловской области. Только в августе и сентябре правоохранительные органы региона зафиксировали такие факты в городах Первоуральск, Березовский, Нижняя Тура и поселке Рефтинский, при этом в двух из четырех случаев жертвами несовершеннолетних стали инвалиды.

Причиной подростковой жестокости психологи называют желание выделиться в компании. "Все это происходит на фоне изменившихся ценностей детей - ребенок в современном мире сталкивается с ситуацией, когда ведущими ценностями становятся самореализация и конкуренция, то есть, чтобы чувствовать себя успешным, надо быть лучше других. В те времена, когда подростковая преступность была ниже, ценностями выступали содружество, дружба, совместная деятельность", - считает доцент кафедры педагогики и психологии Уральского федерального университета Рустам Муслумов.

Он добавил, что подростки выбирают наиболее простой способ подчеркнуть свою успешность - показать, что ты физически сильнее другого. "Мы спрашиваем подростков о главном качестве, которое они ценят, чаще всего это уверенность в себе, а у подростков зачастую понятия уверенности и агрессивности смешиваются, - пояснил Муслумов. - Если ребенок сильный и чувствует себя уверенно, он может обидеть и равного себе, но равный даст сдачи, и есть риск проиграть такую конкурентную борьбу. Поэтому травля и подростковая жестокость проявляются в отношении тех людей, которые заведомо не могут ответить".

Стремление завоевать авторитет в компании как мотив правонарушения отмечают и юристы. "Преступления, в основном, совершались несколькими лицами, что свидетельствует о психологическом аспекте - попытка закрепиться в компании. Такие преступления больше направлены на утверждение своего авторитета, в то время как одиночные правонарушения носят имущественный характер, например, кража, или направлены на защиту себя", - подчеркнул адвокат уголовной практики группы правовых компаний "Пучков и партнеры" Арсен Саркисов.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе считает, что одной из причин роста подростковой преступности стала невозможность найти подходящее место для общения в связи с перепрофилированием клубов по месту жительства в организации дополнительного образования. "Подростки сегодня у нас где концентрируются - в торговых центрах, там тепло, и покушать можно, а ребята разные собираются. Где-то это доходит до противоправных действий - могут кого-то затормозить, аккуратненько телефон отобрать. А им негде больше собираться - куда они пойдут, где можно нерегламентированно посидеть, просто поговорить?" - пояснил собеседник агентства.

Социальные сети ни при чем

Видеозаписью избиения инвалида в поселке Рефтинский поделились в социальных сетях. Аналогичная история произошла год назад в Ярославской области, где подростки сняли издевательства над сверстницей и выложили видео в интернет.

Специалисты отмечают, что одними из ключевых маркеров успешности выступают количество друзей, лайков. "Телефон - неотъемлемая часть жизни, и снимать то, что происходит, абсолютно естественно. Но подростки начинают снимать и агрессивные действия, при этом большинство из них не задумывается об ответственности", - сказал Муслумов.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, в случае конфликтной ситуации социальные сети являются не причиной, а средством. "Если раньше пацаны дрались во дворе, то сейчас конфликт зарождается в сети, и только потом выливается в реальные действия", - подчеркнул Мороков.

Индивидуальный подход

Эксперты сошлись во мнении о том, что не следует ужесточать уголовную ответственность для несовершеннолетних. "Если мы говорим об ужесточении наказания, в первую очередь, надо рассматривать вопрос о снижении порога привлечения к уголовной ответственности. Сейчас это обсуждается достаточно широко - понизить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности до 13 или даже 12 лет за некоторые преступления. Эксперты объясняют это тем, что сегодня дети слишком рано узнают о каких-то вещах, у каждого есть гаджет с доступом в интернет, где он может посмотреть любые материалы, и это тяжело отследить", - отметил Саркисов.

Однако, по мнению адвоката, в случае подростковой жестокости стоит уделять большее внимание воспитательной работе в школе и в семье. "Ужесточение наказания не всегда приводит к желаемому результату", - заключил он.

С ним согласен и специалист в области психологии. "Усилия все-таки надо сосредоточить на профилактике, а не на том, чтобы подростка наказать. Сейчас очень много делается для работы с молодежью, но, к сожалению, эти меры направлены на работу с талантливой молодежью. А ты возьми и поработай с самым обычным ребенком, почему-то в этом направлении прилагается мало усилий", - считает Муслумов.

По мнению Морокова, необходимо серьезно пересмотреть программы работы с трудными подростками и максимально индивидуализировать подход. "Если мы посмотрим ситуацию по Березовскому, - молодой человек, который принимал активное участие в избиении инвалида, уже попадал в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Формально было все проведено, приглашалась мама, были проведены беседы. Но сегодня необходимо глубже заходить в проблематику этих ребят и все-таки доходить до этих истоков, чтобы понять, почему это происходит", - сказал он.

Мороков добавил, что в составление программ следует вовлекать тех людей, которые находятся в постоянном контакте с несовершеннолетним. "Нам Министерство просвещения РФ и многие эксперты советуют организовать работу так-называемых консилиумов, то есть, собрать тех специалистов, которые работают непосредственно с самим несовершеннолетним - классный руководитель, или, допустим, тренер, обязательно психолог и социальный педагог, обязательно родители, - уточнил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что необходимо понимать причины и условия, по которым ребенок стал преступником. "И если специалисты поймут, что иным способом кроме направления его в различные учреждения не исправить, только тогда необходимо направлять. Но когда хотя бы искорка надежды есть, с ним нужно работать в социуме и решать эти вопросы. Никогда ребенка злостью, плеткой не воспитать и не исправить, это можно сделать только добром, - я против повышения ответственности, я за индивидуальный подход к каждому преступнику", - сказал Мороков.