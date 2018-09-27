В ООН почтили память президента Вьетнама Чан Дай Куанга

В штаб-квартире всемирной организации, где проходит общеполитическая дискуссия на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, был приспущен флаг ООН. Это было сделано "в знак уважения в связи с похоронами" вьетнамского лидера, уточнили в пресс-службе организации.

Как сообщил ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по этой же причине вопреки обыкновению на флагштоках вдоль фасада главного здания всемирной организации не были подняты флаги ее государств-членов. Как пояснил Дюжаррик, это обычная практика в таких случаях.

Вьетнамский лидер скончался 21 сентября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Страну Чан Дай Куанг возглавлял с апреля 2016 года, а до этого с 2011 года он занимал пост министра общественной безопасности республики.

В последние дни Вьетнам получил сотни телеграмм и писем со словами сочувствия и сопереживания в связи с кончиной главы государства от лидеров зарубежных стран и многочисленных иностранных друзей. Одними из первых Вьетнаму соболезнования прислали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.