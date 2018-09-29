Делегация из Норвегии ознакомится с ситуацией в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Делегация из Норвегии, которая посетит Крым с 30 сентября по 6 октября, ознакомится с общественно-политической ситуацией в республике и встретится с представителями национально-культурных объединений региона, сообщает в субботу министерство внутренней политики, информации и связи республики.

"С 30 сентября по 6 октября 2018 года Крым посетит делегация из Норвегии. В состав делегации войдут профессор, член группы "Врачи против ядерного оружия" Монс Ли, актриса Анэ Хоэл, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Торе Шведер", - говорится в сообщении.

Также, по информации ведомства, в составе делегации - заместитель руководителя общественной организации "Народная дипломатия. Норвегия" Метте Розенлунд, общественный деятель Оле Бьёрке, фермеры Раннеи Тове и Арне Хорге и предприниматель Хендрик Вебер.

Ожидается, что в рамках визита гости посетят достопримечательности южного берега Крыма, возложат цветы к мемориалу советским воинам на Сапун-горе в Севастополе, одно из сельхозпредприятий в Симферопольском районе, проведут встречу с председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым и депутатами крымского парламента, а также с представителями национально-культурных объединений региона.

Ранее о визите делегации сообщал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он отмечал, что подобные визиты помогают прорвать на Западе информационную блокаду Крыма.