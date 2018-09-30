Медведев: победа на EuroSkills-2018 доказала, что в России много амбициозной молодежи

Как отметил Медведев, участники конкурса из разных регионов России показали, что "могут работать на уровне мировых стандартов, выигрывать соревнования у именитых соперников в честной и жесткой борьбе". "Они готовы не просто работать, а делать это с полной самоотдачей, чтобы добиваться впечатляющих результатов ", - выразил уверенность премьер, пожелав конкурсантам новых побед.

"EuroSkills-2018 еще раз доказал, что в России много амбициозных, квалифицированных, талантливых людей", - написал глава правительства в воскресенье на своей странице "ВКонтакте".

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2018, который прошел в Будапеште.

В соревнованиях EuroSkills по 41 компетенции приняли участие 48 молодых людей из 17 регионов России. Всего в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Следующие состязания пройдут в городе Грац (Австрия) в 2020 году, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.