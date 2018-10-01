Греческий иерарх раскритиковал патриарха Варфоломея за шаги по расколу в православии

АФИНЫ, 1 октября. /ТАСС/. Митрополит Калавритский Амвросий Элладской православной церкви подверг критике действия патриарха Варфоломея, которые могут привести к расколу в православии. Его заявление опубликовано в понедельник греческим агентством церковных новостей Romfea .

"Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей в последние несколько лет, по-видимому, поставил перед собой цель добиться раскола Православия!" - считает митрополит Амвросий. По его словам, начало этому было положено "с помощью очень сердечных отношений между Ватиканом и Константинополем, затем последовал якобы Святой Всеправославный собор" в июне 2016 году в местечке Колимвари на греческом острове Крит, находящемся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. После совместной подготовительной работы и единогласного решения о проведении этого Собора от участия тогда в нем за несколько недель до открытия отказались четыре из 14 общепризнанных автокефальных Церквей - Антиохийская, Грузинская, Болгарская и Русская.

"Последним ошибочным шагом Патриарха стал тот, что связан с церковью Украины, - подчеркнул митрополит Калавритский Амвросий. - Как будто нам мало этих и других проблем, так наш патриарх еще и находится на грани церковного столкновения Вселенского патриархата с великой Русской церковью! Каноническая церковь Украины сохраняет свою духовную связь и автономию в составе Московского патриархата, а Константинопольский патриархат намерен признать раскольническую церковь Украины!"

"Таким образом у наших дверей появляется новый церковный раскол! Если к этому добавить еще и внутреннюю борьбу, которая возникла после псевдо-собора в Колимвари, то тогда церковное положение дел в наше время становится чрезвычайно трагичным", - подчеркнул иерарх.

Мнения других иерархов

Официально Элладская православная церковь (ЭПЦ) не высказывалась по поводу намерений патриарха Константинопольского Варфоломея признать некаконические церковные структуры на Украине. Однако свои личные позиции уже высказали некоторые иерархи ЭПЦ. К примеру, митрополит Кифирский Серафим ранее заявил, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея ведут к расколу православия и призвал его не признавать раскольников на Украине.

"Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения патриархата России со Вселенским патриархатом. К этому печальному и достойному сожаления результату привело упорство Вселенского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных православных церквей и составляют абсолютное меньшинство украинского народа", - говорилось в заявлении митрополита Кифирского.

Митрополит Пирейский Серафим заявил, что сложная геополитическая и геостратегическая игра ведется между НАТО и Россией, но церковь на Украине не должна использоваться в ней в качестве инструмента. Отвечая на вопрос о резком ухудшении отношений между Константинопольским патриархатом и Русской православной церковью из-за планов Константинополя даровать автокефалию украинской церкви, иерарх сказал, что "это - сложный, многогранный вопрос, который касается всей православной церкви и ее присутствия в мире". По его словам, "церковь не должна использоваться в качестве инструмента геополитических, геостратегических планов".

Реакция РПЦ на действия Константинопольского патриархата

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украине. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".