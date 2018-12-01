В Сербии считают, что действия Константинополя на Украине могут стать огромной трагедией

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Вмешательство Константинопольского патриархата в церковные дела на Украине стало его самой большой ошибкой за всю историю существования и может привести к огромной трагедии. Такое мнение высказал пресс-секретарь Священного синода Сербской православной церкви, епископ Новосадский и Бачский Ириней.

"Мы очень сожалеем, что Вселенский патриарх лично и Вселенский патриархат как целое сделали, по моему мнению и по мнению большинства наших богословов, самую большую ошибку во всей истории Вселенского престола, - приводит в субботу его слова Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

Епископ отметил, что ранее в личном общении предостерегал патриарха Варфоломея от вмешательства в дела украинского православия, "потому что это вызовет огромную трагедию". "К сожалению, он пошел на этот шаг. Трудно сказать из каких соображений. Некоторые считают, что это обида на патриарха Московского и Русскую православную церковь за отсутствие на соборе на Крите, но многие думают, что это давление Запада", - перечисли он.

Сербский архиерей пояснил, что данный поступок Константинопольской патриархии может оказаться деталью общего политического курса, направленного извне. Такое вмешательство на каноническую территорию уже существующей автономии православной церкви на Украине, по его мнению, "совсем неканоническое". "Подумайте только, что делегация Вселенского патриарха по данному вопросу не только не общается с Украинской православной церковью, которая является церковью большинства народа, она даже не посетила ни разу митрополита Онуфрия. Все переговоры или с политиками, или с раскольниками", - пояснил представитель Священного синода Сербской православной церкви.