Кабмин одобрил законопроект, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом C усыновлять детей

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минпросвещения законопроект, который позволит людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, в некоторых случаях усыновлять детей. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда России от 20 июня 2018 года, который счел неконституционной норму, не позволяющую людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновить ребенка, который в силу уже сложившихся семейных обстоятельств проживает с ними. Согласно этой норме, усыновителями не могут быть лица, которые не могут усыновить ребенка по состоянию здоровья, в том числе если они страдают заболеваниями, внесенными в утвержденный правительством перечень.

"Законопроектом предлагается внести в Семейный кодекс изменение, согласно которому суд при вынесении решения об усыновлении ребенка с учетом его интересов и заслуживающих внимания обстоятельств вправе отступить от положения, установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса, в случаях когда лицо, желающее усыновить ребенка и проживающее с ним в силу уже сложившихся обстоятельств, имеет указанные в перечне заболевания", - говорится в решении комиссии. Предлагаемый законопроект относится ко всем заболеваниям из упомянутого перечня, а не только ВИЧ-инфекции или вирусу гепатита C.

Отмечается, что принятие законопроекта создаст правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников конкретных правоотношений "исходя из принципа равенства и вытекающих из него критериев разумности", в отношении лиц, желающих усыновить ребенка, но имеющих определенные заболевания.

"При рассмотрении обращения Конституционный суд отметил, что, несмотря на оправданность в целом установленных ограничений, взаимосвязанные положения подпункта Семейного кодекса и перечня заболеваний рассматриваются в судебной практике как предполагающие отказ гражданину, намеревающемуся усыновить ребенка", - говорится в тексте документа. Тем самым, как отмечает комиссия, исключается возможность учета всех обстоятельств, в том числе свидетельствующих , что ребенок уже проживает в семье гражданина, намеревающегося его усыновить, а усыновление позволяет лишь юридически оформить отношения родителя и ребенка, не увеличивая риски для его здоровья.

Поводом для рассмотрения этого вопроса в Конституционном суде стало дело семейной пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Супруги состоят в браке с 2010 года и проживают в благоустроенной квартире. Они хотели детей, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, она попала в больницу, где ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для них родила ее родная сестра путем искусственной инсеминации.