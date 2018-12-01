В Москве открывается международный форум волонтеров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный форум волонтеров, который подводит итог завершающемуся в России Году добровольца, открывается в воскресенье в Москве. В мероприятии примут участие более 15 тыс. человек. Масштабное событие пройдет с 2 по 5 декабря, оно приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. О том, что этот год будет посвящен добровольчеству объявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Форум проводится в пятый раз, при этом впервые он получил международный формат.

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"Форум станет итоговым мероприятием Года добровольца и самым массовым волонтерским событием в России - в Москве соберутся более 15 тыс. участников из всех регионов страны и 120 зарубежных государств", - сказала ТАСС руководитель дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева. По ее словам, в течение года в стране состоялось 150 федеральных и окружных мероприятий, а также тысячи региональных и местных акций. "На форуме мы начнем подводить итоги тематического года, и нам уже есть о чем рассказать: ожидания оправдались, а планы - перевыполнены, о конкретных итогах обязательно расскажем в деловой программе форума", - добавила собеседник агентства. Она подчеркнула, что мероприятия продолжатся до конца декабря. Уже запланированы события в сфере волонтерства на следующий год. "Год волонтера продолжится и далее - мы не ограничиваем волонтерство датами в календаре, потому что желание помогать другим живет в сердце каждого", - подчеркнула Разуваева. Накануне В преддверии форума, 1 декабря, на Пушкинской площади в центре Москвы открылся фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди", который также посвящен развитию добровольчества. Он продлится до 10 декабря.

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В рамках фестиваля была открыта экспозиция, состоящая из двух площадок: "Путь добрых дел" - она посвящена лучшим практикам волонтерской деятельности, и выставочной зоны, где представлены инсталляции волонтеров-архитекторов. В рамках фестиваля ОП РФ запланированы различные мастер- классы и тренинги, в том числе посвященные поиску пропавших людей, охране окружающей среды, а также сессии о будущем волонтерского движения. День первый 2 декабря участники Международного форума волонтеров посетят социальные учреждения и благотворительные фонды, где помогут сотрудникам этих организаций. Так называемая полезная программа стала неотъемлемой частью всех добровольческих мероприятий в течение этого года, рассказали организаторы. В частности, волонтеры посетят больницы и хосписы, подшефные волонтерам-медикам, благотворительным фондам "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Соратники" и "Вера". Помимо этого добровольцы будут учиться оказывать первую помощь, искать людей в лесу, работать с собаками- поводырями, ухаживать за животными в приюте. Также они сделают поздравительные открытки для одиноких пожилых людей, отсортируют книги и новогодние подарки для русскоязычных семей в сирийском Алеппо. А волонтеры, приехавшие из-за рубежа, помогут медицинскому персоналу в детских отделениях московских больниц и примут участие в практическом занятии по ориентированию на местности, организованном поисково- спасательным движением "Лиза Алерт". Еще одним событием первого дня форума станет предпремьерный показ документального фильма "Я волонтер. Истории неравнодушных", который пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь". Программа 3-4 декабря форум продолжится на ВДНХ (павильон № 69). Пройдет более 50 дискуссионных площадок, в которых примут участие представители волонтерских организаций, НКО, благотворительных фондов, крупных компаний и международных добровольческих объединений. Ожидается, что с добровольцами встретятся руководители федеральных министерств и ведомств.