В Москве открывается международный форум волонтеров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Международный форум волонтеров, который подводит итог завершающемуся в России Году добровольца, открывается в воскресенье в Москве. В мероприятии примут участие более 15 тыс. человек.
Масштабное событие пройдет с 2 по 5 декабря, оно приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. О том, что этот год будет посвящен добровольчеству объявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Форум проводится в пятый раз, при этом впервые он получил международный формат.
"Форум станет итоговым мероприятием Года добровольца и самым массовым волонтерским событием в России - в Москве соберутся более 15 тыс. участников из всех регионов страны и 120 зарубежных государств", - сказала ТАСС руководитель дирекции по проведению Года добровольца в РФ Ксения Разуваева.
По ее словам, в течение года в стране состоялось 150 федеральных и окружных мероприятий, а также тысячи региональных и местных акций. "На форуме мы начнем подводить итоги тематического года, и нам уже есть о чем рассказать: ожидания оправдались, а планы - перевыполнены, о конкретных итогах обязательно расскажем в деловой программе форума", - добавила собеседник агентства.
Она подчеркнула, что мероприятия продолжатся до конца декабря. Уже запланированы события в сфере волонтерства на следующий год. "Год волонтера продолжится и далее - мы не ограничиваем волонтерство датами в календаре, потому что желание помогать другим живет в сердце каждого", - подчеркнула Разуваева.
Накануне
В преддверии форума, 1 декабря, на Пушкинской площади в центре Москвы открылся фестиваль Общественной палаты РФ "Добрые люди", который также посвящен развитию добровольчества. Он продлится до 10 декабря.
В рамках фестиваля была открыта экспозиция, состоящая из двух площадок: "Путь добрых дел" - она посвящена лучшим практикам волонтерской деятельности, и выставочной зоны, где представлены инсталляции волонтеров-архитекторов.
В рамках фестиваля ОП РФ запланированы различные мастер- классы и тренинги, в том числе посвященные поиску пропавших людей, охране окружающей среды, а также сессии о будущем волонтерского движения.
День первый
2 декабря участники Международного форума волонтеров посетят социальные учреждения и благотворительные фонды, где помогут сотрудникам этих организаций. Так называемая полезная программа стала неотъемлемой частью всех добровольческих мероприятий в течение этого года, рассказали организаторы.
В частности, волонтеры посетят больницы и хосписы, подшефные волонтерам-медикам, благотворительным фондам "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Соратники" и "Вера". Помимо этого добровольцы будут учиться оказывать первую помощь, искать людей в лесу, работать с собаками- поводырями, ухаживать за животными в приюте. Также они сделают поздравительные открытки для одиноких пожилых людей, отсортируют книги и новогодние подарки для русскоязычных семей в сирийском Алеппо.
А волонтеры, приехавшие из-за рубежа, помогут медицинскому персоналу в детских отделениях московских больниц и примут участие в практическом занятии по ориентированию на местности, организованном поисково- спасательным движением "Лиза Алерт".
Еще одним событием первого дня форума станет предпремьерный показ документального фильма "Я волонтер. Истории неравнодушных", который пройдет в столичном кинотеатре "Октябрь".
Программа
3-4 декабря форум продолжится на ВДНХ (павильон № 69). Пройдет более 50 дискуссионных площадок, в которых примут участие представители волонтерских организаций, НКО, благотворительных фондов, крупных компаний и международных добровольческих объединений. Ожидается, что с добровольцами встретятся руководители федеральных министерств и ведомств.
В рабочей программе примет участие более 5 тыс. волонтеров, прошедших конкурсных отбор, в том числе более 500 иностранцев. Как уточнили организаторы, отбор был из 64 тыс. человек, приславших заявки.
В течение двух дней на ВДНХ пройдут дискуссии и мастер- классы, сессии по нетворкингу. Одна из сессий будет посвящена корпоративному добровольчеству. Участники обсудят практики применения волонтерства для устойчивого развития компании и профилактики эмоционального выгорания сотрудников.
Внимание будет уделено международному добровольчеству. На форуме будет представлен отчет ООН о состоянии волонтерства в мире. В дискуссии примут участие представители ООН, волонтеры международных организаций (Красного Креста, ЮНИСЕФ, AIESEC), а также организаторы крупных событий (Олимпиад в Сочи, Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, Формулы-1, мировых первенств в разных видах спорта), представители Ассоциации волонтерских центров и учебных заведений. Организаторы Года волонтера напомнили, что в этом году 19 россиян в качестве волонтеров ООН поехали в страны СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока.
Также планируется проведение сессий, посвященных медиасопровождению волонтерской деятельности, работе добровольцев в чрезвычайных ситуациях, волонтерству в сфере культуры и экологии.
А 3 декабря начнет работу Всероссийский форум школьных добровольческих отрядов, участниками станут 500 лидеров школьного волонтерского движения. Как пояснил ТАСС председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, "ребята будут учиться командной работе, приобретать необходимые навыки организации волонтерского движения, школьных отрядов, реализации социальных проектов".
Большой концерт
Завершится форум 5 декабря торжественным концертом в Ледовом дворце в Парке легенд, где будут объявлены лауреаты Всероссийского конкурса "Доброволец России 2018". В этом году конкурс побил все рекорды. Организаторы получили более 15,8 тыс. заявок - в 10 раз больше, чем в прошлом году.
Конкурс был организован в 12 номинациях, в частности - "Помощь детям", "Говорит волонтер", "Вдохновленные искусством". Отбор проходил в возрастных категориях 8-14 лет, 14-18 лет и старше 18 лет. Лучшие проекты прошли региональный отбор, победили в голосовании в интернете и получили высшие оценки жюри.
Авторы инициатив в зависимости от призового места и масштаба проекта получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на развитие своих программ. Премии вручат известные актеры, музыканты, журналисты, общественные деятели.
Еще одним событием в этот день станет появление на Арбатско-Покровской линии московского метро состава "Поезд изменений. Истории волонтеров". Вагоны поезда будут посвящены разным направлениям добровольчества и рассказывать, как стать волонтером и каких результатов добиваются неравнодушные люди. Объявления в поезде озвучили известные российский музыканты и актеры, послы Года добровольца: Владимир Машков, Полина Гагарина, Алла Михеева и Матвей Мельников.
Немного статистики
Для проведения Года добровольца был сформирован оргкомитет под руководством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. На начало года в России, по различным оценкам, насчитывалось от 5 до 7 млн добровольцев и 15% взрослого населения подтверждали свое участие в волонтерской деятельности. "Сегодня, по результатам исследований фонда "Общественное мнение", в стране более 14 млн волонтеров и 34% взрослых граждан разделяют ценности добровольчества", - сказали в оргкомитете.
В конце прошлого года в стране была запущена информационная система "Добровольцы России". В декабре 2017 года в ней было зарегистрировано 3,5 тыс. человек, на сегодняшний день портал объединяет более 460 тыс. волонтеров.
Добровольцы помогали в организации таких крупных событий как "Бессмертный полк" (более 160 тыс. волонтеров) и Чемпионат мира по футболу (более 35 тыс. добровольцев). Важным событием стал Большой летний фестиваль добровольцев, который собрал более 12 тыс. волонтеров со всех страны. В 12 национальных парках и заповедниках был проведен Всероссийский эковолонтерский лагерь "Экодемия", где приняло участие более 1,5 тыс. человек.