СМИ: гроб с телом Буша-старшего выставят для прощания в ротонде Капитолия

ТАСС, 2 декабря. Гроб с телом 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, который умер в пятницу в возрасте 94 лет, будет в начале следующей недели выставлен в ротонде Капитолия в Вашингтоне для прощания с политиком. Об этом в субботу сообщила газета The Hill со ссылкой на заявление членов Конгресса США.

По данным издания, все желающие смогут отдать дань уважения бывшему лидеру США с вечера понедельника до утра среды.

Как сообщил президент США Дональд Трамп перед встречей с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине, гроб с телом Буша-старшего будет доставлен из Хьюстона (штат Техас), где он умер, в Вашингтон самолетом, который используется в качестве президентского борта (Air Force One).

41-й президент США Джордж Буш - старший умер в пятницу в возрасте 94 лет. На президентском посту он провел семь встреч с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

В последние годы Буш-старший страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Его супруга Барбара Пирс умерла ранее в этом году.