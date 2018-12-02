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Умер Джордж Буш - старший

МИД КНР назвал Буша-старшего другом, укрепившим отношения Пекина и Вашингтона

По словам официального представителя китайского дипведомства, Си Цзиньпин уже выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. 41-й президент США Джордж Буш - старший был настоящим другом китайского народа и внес ценный вклад в укрепление отношений Китая и Соединенных Штатов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя кончину бывшего американского лидера.

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"Бывший президент США - старый друг народа Китая. На протяжении многих лет он был свидетелем исторического развития китайско-американских отношений, - приводит его слова официальный сайт внешнеполитического ведомства. - Он внес большой вклад в формирование дружественных связей между двумя государствами".

По словам Гэн Шуана, председатель КНР Си Цзиньпин уже выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего, направив его родным и близким траурную телеграмму.

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Его сын Джордж Буш - младший был 43-м президентом США, второй сын Джеб Буш занимал пост губернатора Флориды.

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СШАКитайБуш, Джордж (старший)Умер Джордж Буш - старший
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