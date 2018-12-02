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Умер Джордж Буш - старший

Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

Премьер-министр Израиля отметил, что еврейский народ всегда будет помнить вклад политика в освобождение евреев Советского Союза и в репатриацию евреев Эфиопии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал в воскресенье заседание правительства с соболезнований по случаю смерти 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"От имени правительства и граждан Израиля я хотел бы выразить искренние соболезнования семье Буш и американскому народу. Президент Джордж Герберт Уокер Буш был великим американским патриотом. Он с большим успехом и мудростью направлял Соединенные Штаты и мир к завершению холодной войны и привел к наступлению периода спокойствия, способствовавшего расширению демократии в мире", - сказал в начале еженедельного заседания кабинета Нетаньяху.

Глава израильского кабмина отметил, что "еврейский народ всегда будет помнить его [Джорджа Буша - старшего] вклад в освобождение евреев Советского Союза, в репатриацию евреев Эфиопии, его решительную борьбу за победу над [президентом Ирака] Саддамом Хусейном, его приверженность безопасности Израиля и усилия по продвижению мира на Ближнем Востоке". "От себя лично хочу выразить соболезнования [бывшему] президенту Джорджу Бушу - младшему, [бывшему] губернатору Флориды Джебу Бушу и их женам", - добавил Нетаньяху.

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