Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего

"От имени правительства и граждан Израиля я хотел бы выразить искренние соболезнования семье Буш и американскому народу. Президент Джордж Герберт Уокер Буш был великим американским патриотом. Он с большим успехом и мудростью направлял Соединенные Штаты и мир к завершению холодной войны и привел к наступлению периода спокойствия, способствовавшего расширению демократии в мире", - сказал в начале еженедельного заседания кабинета Нетаньяху.

Глава израильского кабмина отметил, что "еврейский народ всегда будет помнить его [Джорджа Буша - старшего] вклад в освобождение евреев Советского Союза, в репатриацию евреев Эфиопии, его решительную борьбу за победу над [президентом Ирака] Саддамом Хусейном, его приверженность безопасности Израиля и усилия по продвижению мира на Ближнем Востоке". "От себя лично хочу выразить соболезнования [бывшему] президенту Джорджу Бушу - младшему, [бывшему] губернатору Флориды Джебу Бушу и их женам", - добавил Нетаньяху.