Джорджа Буша - старшего похоронят в носках с эмблемой авиации ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Джордж Буш - старший, умерший в минувшую пятницу в возрасте 94 лет, будет похоронен в носках с символикой военно-морской авиации США. Об этом сообщил в понедельник в Twitter представитель семейства Бушей Джим Макгрэт.
The 41st President will be carried to his final rest wearing socks that pay tribute to his lifetime of service, starting as an 18 year-old naval aviator in war. That legacy is now being carried, in part, by the brave, selfless men and women aboard @CVN77_GHWB. #Remembering41 pic.twitter.com/OabtK756fO— Jim McGrath (@jgm41) 3 December 2018
"41-й президент США будет доставлен к месту последнего упокоения в носках, на которых изображена эмблема военно-морской авиации - того вида вооруженных сил, где он служил, начиная с 18-летнего возраста в период войны, - отметил он. - Сейчас память об этом хранят смелые и самоотверженные мужчины и женщины, несущие службу на борту авианосца CVN-77 George H.W. Bush".
Макгрэт сопроводил это сообщение фотографией серого носка с вышивкой, изображающей звено самолетов и эмблему военно-морской авиации США.
В понедельник тело экс-президента США было доставлено из Хьюстона (штат Техас) на самолете в Вашингтон. С понедельника до среды, 5 декабря, гроб будет находиться в центральной ротонде Капитолия. В среду пройдет мемориальная служба и церемония прощания в Кафедральном соборе. В этот день в стране, как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, объявят траур.
Из Вашингтона в Хьюстон гроб также доставят самолетом. В четверг, 6 декабря, в епископальной церкви святого Мартина в центре города пройдет еще одна церемония прощания. Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. В этом же месте покоится его супруга, а также их дочь Робин, которая в 1953 году умерла в возрасте трех лет.