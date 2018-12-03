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Умер Джордж Буш - старший

Джорджа Буша - старшего похоронят в носках с эмблемой авиации ВМС США

Похороны экс-президента США состоятся 6 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Джордж Буш - старший, умерший в минувшую пятницу в возрасте 94 лет, будет похоронен в носках с символикой военно-морской авиации США. Об этом сообщил в понедельник в Twitter представитель семейства Бушей Джим Макгрэт.

"41-й президент США будет доставлен к месту последнего упокоения в носках, на которых изображена эмблема военно-морской авиации - того вида вооруженных сил, где он служил, начиная с 18-летнего возраста в период войны, - отметил он. - Сейчас память об этом хранят смелые и самоотверженные мужчины и женщины, несущие службу на борту авианосца CVN-77 George H.W. Bush".

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Макгрэт сопроводил это сообщение фотографией серого носка с вышивкой, изображающей звено самолетов и эмблему военно-морской авиации США.

В понедельник тело экс-президента США было доставлено из Хьюстона (штат Техас) на самолете в Вашингтон. С понедельника до среды, 5 декабря, гроб будет находиться в центральной ротонде Капитолия. В среду пройдет мемориальная служба и церемония прощания в Кафедральном соборе. В этот день в стране, как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, объявят траур.

Из Вашингтона в Хьюстон гроб также доставят самолетом. В четверг, 6 декабря, в епископальной церкви святого Мартина в центре города пройдет еще одна церемония прощания. Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. В этом же месте покоится его супруга, а также их дочь Робин, которая в 1953 году умерла в возрасте трех лет. 

Теги
СШАБуш, Джордж (старший)Сандерс, СараУмер Джордж Буш - старший
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