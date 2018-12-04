Прощание с Андреем Битовым ожидается 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прощание с российским писателем, автором романа "Пушкинский дом" Андреем Битовым, скончавшимся на 82-м году в понедельник, предполагают провести 7 декабря в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ). Об этом ТАСС сообщил во вторник президент русского ПЕН-центра Евгений Попов.

"Пока планируется проститься с Андреем Битовым в пятницу, 7 декабря, это предварительная информация, могут быть уточнения, - сказал Попов. - Церемония начнется в ЦДЛ в 12:00 мск". Он добавил, что вопрос с местом похорон пока не решен.

"Для меня кончина Битова - огромное горе и личная утрата, - отметил Попов. - Мы были знакомы около сорока лет, разные моменты у нас бывали, но я всегда знал, что он где-то рядом, не важно, в Питере или Москве".

Глава ПЕН-центра отметил, что Битов был "замечательным писателем, который всем помогал". "Уходит эпоха шестидесятников - нет Василия Аксенова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, - перечислил Попов. - Теперь и Андрей ушел. Но я очень надеюсь, что возникнут новые герои, в этом будет заслуга и Андрея Битова, который долгие годы возглавлял ПЕН-клуб".

Роман Битова "Пушкинский дом" считается одним из первых русскоязычных произведений постмодернизма. Также писатель является автором таких романов как "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других. Произведения писателя переведены на английский, немецкий, французский, чешский, сербский, румынский, норвежский языки.

Кроме того, Андрей Битов - один из основателей русского ПЕН-центра (национальный центр ПЕН-клуба - творческого объединения писателей, поэтов и журналистов), был почетным членом Российской академии художеств, председателем совета Новой Пушкинской премии, членом жюри национальной литературной премии "Большая книга".