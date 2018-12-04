Власти Подмосковья разработают отдельный подход к оплате вывоза мусора с дач

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области намерено разработать отдельный подход к сбору платы за вывоз мусора из частных домов, дачных и садовых товариществ, чтобы снять возможное социальное напряжение. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр ЖКХ области Евгений Хромушин.

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"Товарищество дачников, ИЖС - здесь работа [по переходу на новую систему обращения с отходами] продвигается пока слабо. <...> Мы сейчас прорабатываем схему, чтобы сделать максимально комфортным переход на новую систему работы с мусором: понятную, четкую и социально справедливую. <…> Мы в ближайшую неделю отработаем меры по поддержке ИЖС для того, чтобы правильно организовать оплату [услуги вывоза мусора], чтобы снять возможную социальную напряженность", - сказал он.

Хромушин добавил, что его ведомство разработает предложение до 20 декабря 2018 года.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье

Система раздельного сбора бытового мусора заработает в Московской области с 1 января 2019 года. Ответственность за соблюдение новых экологических принципов работы с отходами будет возложена на региональных операторов. Первоначальную сортировку на пригодные для переработки и смешанные с органикой отходы будут делать жители области.

В рамках перехода на новую систему всем жителям и предприятиям области предстоит заключить договоры на вывоз мусора с региональными операторами. Теперь эта услуга будет выведена в отдельную строку в платежной квитанции. В среднем по области стоимость вывоза мусора вырастет от 4,79 рубля за 1 кв. м жилья до 8 рублей за 1 кв. м.

Раздельный сбор мусора в Подмосковье - один из составляющих нового экологического стандарта региона. Он был разработан, чтобы преодолеть кризис в отрасли утилизации бытовых отходов, спровоцированный дефицитом места для традиционного захоронения мусора на полигонах. Согласно материалам Министерства экологии и природопользования Московской области, новый экологический стандарт позволит снизить долю складируемых на свалках области отходов с 94% в 2017 году до 44% к 2030 году.