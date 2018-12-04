Трамп встретится с родными экс-президента США Буша-старшего

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится во вторник с семьей скончавшегося в пятницу на 95-м году жизни бывшего президента Джорджа Буша - старшего. Его родных разместят в гостевой резиденции Белого дома - Блэр-хаусе, сообщил американской лидер на своей странице в сети Twitter .

"С нетерпением жду сегодня встречи с прекрасной семьей Бушей в Блэр-хаусе. Бывшая первая леди сегодня утром зайдет в Белый дом, и [первая леди] Меланья покажет ей украшения к Рождеству", - написал он.

Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. Он оставил после себя пять детей, среди которых экс- президент США Джордж Буш - младший и бывший губернатор Флориды Джеб Буш. В его президентство между США и Россией были подписаны два договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2). В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.

Блэр-хаус - это резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположенная прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. В ней с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.