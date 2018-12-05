СМИ: Константинополь хочет сделать новую "единую церковь" Украины полуавтономной

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Константинопольский патриархат хочет сделать полуавтономной новую "единую церковь" Украины по модели Критской православной церкви, не имеющей самостоятельности. Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea , опубликовавшее первую страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.

Критская православная церковь, храмы которой находятся на греческом острове Крит, - полуавтономная православная церковь в составе Константинопольского патриархата. Статус полуавтономии был получен Критской церковью в 1965 году, а с 28 февраля 1967 года она стала архиепископией.

"Новая "единая церковь" Украины, кажется, будет создана по модели Критской, и ее главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко", - отмечает агентство.

По данным Romfea, в проекте устава четко указывается, что экуменический патриархат будет иметь под своим контролем монастыри - ставропигии, а миро, использующееся в таинстве миропомазания, церковь на Украине сможет получать только из Константинопольского патриархата. Кроме того, "украинская церковь" не сможет канонизировать святых, а будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который будет иметь право на окончательное одобрение.