СМИ: Константинополь хочет сделать новую "единую церковь" Украины полуавтономной

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Константинопольский патриархат хочет сделать полуавтономной новую "единую церковь" Украины по модели Критской православной церкви, не имеющей самостоятельности. Об этом сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea, опубликовавшее первую страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.
Критская православная церковь, храмы которой находятся на греческом острове Крит, - полуавтономная православная церковь в составе Константинопольского патриархата. Статус полуавтономии был получен Критской церковью в 1965 году, а с 28 февраля 1967 года она стала архиепископией.
"Новая "единая церковь" Украины, кажется, будет создана по модели Критской, и ее главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко", - отмечает агентство.
По данным Romfea, в проекте устава четко указывается, что экуменический патриархат будет иметь под своим контролем монастыри - ставропигии, а миро, использующееся в таинстве миропомазания, церковь на Украине сможет получать только из Константинопольского патриархата. Кроме того, "украинская церковь" не сможет канонизировать святых, а будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который будет иметь право на окончательное одобрение.
При этом, согласно тексту первой страницы проекта устава, "украинская церковь будет автокефальной", получая автокефалию от Константинопольского патриархата, и будет управляться на основе Священного писания, священных канонов и патриаршего и синодального томоса об автокефалии. "Членами украинской автокефальной православной церкви являются все православные христиане страны, независимо от национальности, - говорится в проекте. - Православная диаспора украинских православных христиан окормляется епархиальными архиереями Вселенского патриархата, согласно священным канонам".
Высшим церковным органом "новой церкви" будет священный синод иерархии под руководством митрополита Киева, который будет на нем председательствовать, говорится в проекте устава. Синод будет состоять из украинских епархиальных архиереев, "канонически избранных и рукоположенных". "Резиденция Священного синода иерархии находится в Киеве", - отмечается в проекте документа, точное указание ее местоположения пока не указано.
Странный устав
По словам агентства, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей канонической церкви Украины протоиерей Николай Данилевич, комментируя это решение, сказал, что "очень странно, что сама церковь не приняла свой устав".
"Все церкви, которые ранее получали автокефалию, сами составляли свои уставы", - сказал он.
Агентство также отмечает, что президент Украины Петр Порошенко объявил о своем намерении посетить Стамбул с новоизбранным главой "новой поместной церкви" и встретиться с патриархом Варфоломеем.
Автокефалия для Украины
Константинопольский патриархат на заседании синода 9-11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины.
Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.
13 ноября синод канонической Украинской православной церкви объявил, что считает недействительными эти решения Константинополя и заявил о невозможности дальнейшего совместного служения литургий (разрыве евхаристического общения) с Константинопольским патриархатом.
С 27 по 29 ноября в Константинополе вновь собрался синод, на котором, как ожидалось, должны были объявить дату созыва Архиерейского собора новой украинской церкви. Вместо этого журналистам был лишь роздан пресс-релиз, в котором сказано, что в рамках процесса предоставления автокефалии Украине на нем был "подготовлен проект Конституционной хартии (устава) украинской церкви".