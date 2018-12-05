Правительство внесло в ПДД понятие "Велосипедная зона"

Как уточнил председатель правительства на своей странице в Twitter, "для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка".

"Такие меры содержатся в новом постановлении правительства", - отметил глава кабинета министров.

Велосипедная зона

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, говорится, что в Правила дорожного движения "внесены изменения, которыми, в частности, для обеспечения приоритета велосипедистов на так называемых спокойных улицах вводится понятие "Велосипедная зона". "Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 км/ч. На таких улицах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, им предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении", - приводятся новые нормы в документе. Кроме того, "пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте", а "для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и соответствующая дорожная разметка".

Еще одно нововведение - "устанавливается возможность сквозного движения велосипедистов в жилых зонах, в которых сквозное движение любых транспортных средств запрещено". Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механических транспортных средств.

"В целях обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов по велосипедным дорожкам, пешеходов и велосипедистов по велопешеходным дорожкам, а маломобильных граждан в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне для транспортных средств устанавливается запрет на остановку на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе 5 м от пересечения таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан", - подчеркивается в постановлении.

В соответствии с предыдущей редакцией Правил на некоторых Т-образных перекрестках, где разрешено движение только налево и имеются две и более полосы движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном из направлений. "Внесенными в Правила изменениями для велосипедистов устанавливается возможность поворачивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы движения в одном направлении, в случае, когда из правой полосы разрешен поворот налево", - говорится в документе. Кроме того, "для переходов, совмещенных с велосипедной дорожкой, устанавливается возможность движения велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэтов пешехода и велосипедиста", а "для повышения безопасности велосипедистов и водителей мопедов на велосипедных полосах, расположенных в том числе справа от мест парковки транспортных средств, на разметке 1.16.1 ("Островок безопасности") будут разделяться места для стоянки транспортных средств и велосипедные полосы".

Уточнение правил

В кабмине напомнили, что по закону от декабря 2017 года, разрешено использовать для движения выделенные полосы для маршрутных транспортных средств. Подписанным в среду постановлением в Правила внесены соответствующие изменения. Так, "для того чтобы другие (кроме маршрутных) транспортные средства, имеющие право движения по выделенным для маршрутных транспортных средств полосам, могли за перекрестком продолжить движение по этим полосам, для них устанавливается возможность отступать от требований дорожных знаков 4.1.1-4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 ("Направления движения по полосам")".

"Кроме того, в Правила внесены и другие изменения, направленные на приведение их в соответствие с действующим законодательством", - добавили в правительстве.

Предложения по изменению Правил дорожного движения были внесены Министерством внутренних дел.