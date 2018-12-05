Служба безопасности Украины допрашивает 14 священников Ровенской епархии УПЦ

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) в среду вызвали на допрос 14 священников Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в рамках уголовных дел о государственной измене и разжигании религиозной розни. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Когда на допросы вызывают священников, еще и инкриминируют им такие производства, - это не просто упрек, это пренебрежение", - заявил викарий Ровенской епархии, епископ Дубенский Пимен. Он уточнил, что следователи спрашивают у священников о "распространении какой-то литературы, которая разжигает религиозную вражду".

Председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в свою очередь назвал одновременный допрос такого количества священнослужителей "способом психологического давления, когда вызывают человека и заставляют его ждать в течение нескольких часов".

Сотрудники СБУ 30 ноября провели обыски у наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла, заявив о том, что расследуют уголовное дело по статье о разжигании межконфессиональной вражды. В понедельник, 3 декабря, стало известно, что в СБУ допросили около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ. В тот же день украинские силовики провели обыски в Овручской епархии. В полиции после этого сообщили, что ее сотрудники изъяли электронные устройства и печатные издания.

Позже в пресс-службе СБУ объявили, что следователи обнаружили признаки разжигания межрелигиозной розни в изъятых брошюрах УПЦ.

Давление власти

В последнее время на Украине усилилось давление власти на УПЦ. По словам наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры, митрополита Почаевского Владимира, особенно явно давление представители УПЦ ощутили после запланированной на 13 ноября и несостоявшейся встречи с президентом Украины Петром Порошенко. В тот же день в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Председатель юридического отдела УПЦ во вторник назвал давление властей на священнослужителей канонической церкви и проходящие у них обыски попыткой принудить их к участию в так называемом объединительном соборе, добавив, что церковь оспорит все надуманные обвинения. Он подчеркнул, что, пытаясь обвинить духовенство в разжигании межрелигиозной розни, власти сами дестабилизируют обстановку на Украине.

В среду Порошенко объявил, что собор по созданию украинской автокефальной церкви намечен на 15 декабря. Сразу после этого в УПЦ вновь заявили об отказе участвовать в этом мероприятии.