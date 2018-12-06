Мосгорсуд утвердил мировое соглашение телеканала 2х2 и "Яндекса"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг утвердил мировое соглашение между компанией "Газпром-медиа", владеющей телеканалом 2х2, и ООО "Яндекс" по иску о пиратских копиях сериалов, передает корреспондент ТАСС.

Как "Яндекс" поссорился и помирился с телеканалами

Спор о пиратстве. Как "Яндекс" поссорился и помирился с телеканалами

"Прекратить производство по иску в связи с заключением мирового соглашения", - огласила решение судья Наталия Севастьянова. Соглашение заключено на условии отказа истца от требований в связи с подписанием сторонами антипиратского меморандума.

В ближайшее время ожидается утверждение мирового соглашения "Яндекса" и телеканала ТНТ.

Аналогичные мировые соглашения были утверждены судом в среду по искам телеканалов "Супер" и ТВ3, собственником которых прямо или опосредованно является "Газпром-медиа".

Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и "Супер" направили заявления в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к "Яндексу". В частности, в заявлении было отмечено, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям видео с сайтов, где нелегально размещены сериалы "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне".