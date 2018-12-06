Медведев: власть должна быстро отвечать на вызовы, корректируя программы образования

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что государство должно оперативно реагировать на потребности экономики и общества, чтобы вносить коррективы в систему образования.

"Образование никогда не готово к вызовам, именно поэтому образование меняется", - сказал председатель правительства в интервью российским телеканалам. Он поделился собственным опытом, основанном на почти 20-летней работе в сфере образования: "Всегда вызовы, вопросы, которые тебе задают, опережают то, к чему ты готовишься". По его словам, такая ситуация побуждает преподавателей все время повышать квалификацию. "Это нормально, в противном случае система образования перестала бы развиваться", - считает Медведев.

По его мнению, "искусство государственного управления должно заключаться в том, чтобы мы на эти вызовы вовремя отвечали". "Есть потребность готовить программистов - нужно быстрее туда бежать и вкладывать туда деньги, есть потребность готовить врачей - нужно расширять номенклатуру врачебных специальностей, нужно обязательно вкладывать деньги в это направление", - привел примеры глава кабмина. Он подчеркнул, что принятие таких решений - "ответственность государства".