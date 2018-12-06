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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018

Медведев рассказал о своих планах на новогодние праздники

Премьер-министр сообщил, что планирует покататься на лыжах в Сочи, "если получится"
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он планирует, если получится, немного отдохнуть в новогодние праздники и покататься на лыжах в горах Сочи.

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В интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос о планах на праздники, глава правительства отметил, что новый год для него начнется так же, как и для всех жителей страны - с гимна Российской Федерации после поздравительных слов президента. "После этого - ну, я попробую немножко отдохнуть. Если получится, поеду покатаюсь на лыжах в Сочи, в горы", - продолжил Медведев.

Если не получится, "значит, будем продолжать работать и в праздники", добавил премьер, выразив надежду, что "все будет нормально" в этот период.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2018
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