Патриарх Кирилл: президент Украины нарушает конституцию, вмешиваясь в дела церкви

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вмешательство президента Украины Петра Порошенко в церковную жизнь страны противоречит конституции и заявлениям о стремлении к европейским ценностям, сказал в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания президиума Межрелигиозного совета России.

"Государство заявляет о своем европейском выборе, а в Европе нет ничего подобного из того, что сейчас делает господин Порошенко. Он нарушает конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и при этом он заявляет о европейском выборе", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что, если бы подобная ситуация происходила в России, реакция мирового сообщества была бы очень бурной. "Вы можете себе представить, если бы [президент России Владимир] Путин заявил, что собирает церковный собор 15 декабря, если бы он заявил, что эта церковь нам подходит, а эта не подходит, что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что происходящее на Украине свидетельствует о том, что Порошенко "в первую очередь ставит задачу остаться у власти, а что в результате этой власти может произойти с Украиной и украинским народом сегодня никто не может прогнозировать".

В конце ноября на синод Константинопольского патриархата, на котором был утвержден проект Конституционной хартии новой украинской церкви, прибыл замглавы администрации президента Украины Ростислав Павленко. Он провел непосредственно перед синодом встречу с Константинопольским патриархом, а также, как сообщали украинские СМИ, должен был принять участие в окончательном редактировании и утверждении текста этого документа. Дата проведения объединительного собора по созданию новой церкви была впервые оглашена президентом Петром Порошенко.