Джорджа Буша - старшего похоронили в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Белого дома Джордж Буш - старший, скончавшийся на прошлой неделе в возрасте 94 лет, в четверг был похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен. Об этом сообщил в четверг в Twitter официальный представитель экс-президента Джим Макграт.

Экс-президент оказывал поддержку Техасскому сельскохозяйственному и машиностроительному университету и не раз его посещал.

Церемония похорон была закрытой. Гроб с телом Буша-старшего доставили на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей в Колледж-Стейшен из Хьюстона (штат Техас). Прохождение траурной процессии показывали центральные телеканалы.

Буш-старший похоронен на участке рядом со зданием библиотеки, там покоится супруга экс-президента Барбара Буш, а также их дочь Робин, которая в 1953 году умерла в возрасте трех лет. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле, ей было 93 года.

Прощание с Бушем-старшим проходило в Кафедральном соборе Вашингтона, а также в церкви Святого Мартина в Хьюстоне. В нее же в апреле приезжало около 1,5 тыс. человек, чтобы проститься с Барбарой Буш.

Посол России в США Анатолий Антонов принимал участие в памятных мероприятиях, состоявшихся в американской столице.

Он присутствовал на поминальной службе в Кафедральном соборе Вашингтона, а также оставил запись в книге соболезнований, открытой Госдепартаментом.