Васильева: искусственный интеллект не заменит школьного учителя

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект не заменит школьного учителя из-за отсутствия у машины эмоций и чувств. Об этом в пятницу сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева на открытом занятии акции "Урок Цифры" в гимназии "Сколково".
"Это невозможно. То, что мы будем использовать все достижения, это понятно, но заменить человека в работе, в общении с людьми, [нужны] эмоции и чувства. Возможно ли общение человека с человеком без эмоций и чувств? И нужно ли такое общение? Нет", - сказала Васильева, отвечая на вопрос учащегося о том, заменит ли искусственный интеллект учителя.
Она добавила, что задача учителя заключается в передаче знаний новому поколению, а для этого необходимо вызвать у школьников интерес, с чем машина вряд ли справится.
Всероссийская акция "Урок Цифры" проходит 3-9 декабря. Участие в ней принимают более 20 тыс. школ. Ученикам с 1 по 11 класс предложено в игровой форме познакомиться с основами программирования и цифровыми технологиями.
Васильева предложила продлить первый этап акции "Урок цифры" на неделю, чтобы в ней смогли принять участие больше школ в регионах.
Первый урок посвящен дню информатики в России. Следующие уроки планируется проводить раз в месяц с февраля по май 2019 года. Каждый из них познакомит школьников с определенной темой: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами, безопасность в интернете и основы программирования. Все они призваны помочь в развитии цифровых компетенций, знаний и навыков, которые отображены в направлении "Кадры и образование" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".