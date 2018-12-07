Знак "Шипы" перестает быть обязательным в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительственное постановление о внесении изменений в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступает в силу 8 декабря. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД.

"Вносится ряд изменений в правила дорожного движения. Постановление вступает в силу через семь дней с момента официального опубликования, то есть 8 декабря 2018 года", - сказали в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что кабмин разрешил водителям не устанавливать знак "Шипы" на автомобили с шипованными шинами. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. В пояснительной записке к постановлению отмечается, что знак потерял актуальность, так как на данный момент динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются другими факторами: его конструкцией, степенью загруженности, наличием современных тормозных систем и так далее, следовательно, установка знака не позволяет судить о вероятном движении автомобиля, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия.

Возможности для инвалидов

Кабмин также приравнял лиц в инвалидных колясках с электродвигателем к пешеходам. "К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, инвалидам дается больше возможности для парковки. Так, действие знаков 3.28 ("Стоянка запрещена"), 3.29 ("Стоянка запрещена по нечетным числам месяца") и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным числам месяца") не будет распространяться на машины, управляемые инвалидами всех групп инвалидности, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на автомобилях установлен опознавательный знак "Инвалид".

Ранее такой возможностью могли воспользоваться только инвалиды I и II группы. По данным федерального реестра инвалидов, на 1 января 2018 года в России проживало 4,4 млн инвалидов III группы.

Оформление ДТП по европротоколу

Правительство также скорректировало порядок действий водителей на месте ДТП в связи с возможностью оформления документов без участия ГИБДД (в рамках европротокола), таким образом приведя ПДД в соответствие с изменениями, ранее внесенными в законодательство касательно данной процедуры. Изменениями, в частности, была предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств (страховое возмещение производится в пределах 100 тыс. рублей), а для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была предусмотрена возможность фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП с помощью мобильных приложений (страховое возмещение производится в пределах 400 тыс. рублей).