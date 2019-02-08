Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП на разрезе в Междуреченске

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием на разрезе "Распадский" в Кемеровской области, жертвами которого стали шесть человек, сообщает в пятницу пресс-служба Московской патриархии.

"Болью отозвалось в моем сердце известно о дорожно-транспортном происшествии в Кемеровской области. Глубоко соболезную всем, кого коснулась эта беда. Потеря [даже] одного человека - это сильнейшая душевная рана, совершенно излечить которую невозможно без помощи Божией и участия близких, внимания и сочувствия окружающих", - говорится в обращении.

Предстоятель Русской православной церкви призвал местное духовенство оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в аварии. "Надеюсь, что клирики и миряне митрополии окажут духовную поддержку всем, кого коснулась эта трагедия, явят усердие в молитве о выздоровлении получивших увечья", - отметил он.

"Молюсь о упокоении новопреставленных в селениях вечных, о скорейшем выздоровлении раненых и даровании мужества родственникам принявших смерть в этой катастрофе", - сказал патриарх.

Авария произошла в 100 км от города Междуреченска на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ", перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м. Погибли шесть человек, 18 пострадали, все пострадавшие госпитализированы. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело.