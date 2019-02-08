Латинская Америка может стать полностью безвизовой для россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел продолжает переговоры со странами Латинской Америки об отмене визовых ограничений на въезд граждан, осталось прийти к соглашению с восемью странами из 33. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"К настоящему времени мы серьезно продвинулись в решении стратегической задачи: превратить наши страны в зону взаимных безвизовых поездок граждан. Сейчас она охватывает 25 стран [из 33], - сказал он. - "Визовыми" пока для нас остаются Мексика, Белиз, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, Сент-Люсия, Содружество Багамских островов, Тринидад и Тобаго, переговоры с ними продолжаются".мексика

С тремя странами - Коста-Рикой, Суринамом и Доминиканской Республикой - соглашения подписаны, но пока не вступили в силу, добавил Щетинин.