Глава департамента МИД РФ: Каракас отправляет сигналы о помощи

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин рассказал в специальном интервью ТАСС о возможностях России помочь Венесуэле, о перспективах отмены виз со всеми странами Латинской Америки, а также о принципах переговоров с регионом по ВТС.
— Бразилия признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Скажется ли такая позиция на российско-бразильском сотрудничестве, в частности, в рамках БРИКС? И как повлияет ситуация вокруг Венесуэлы на отношения России с другими странами региона?
— Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн — самоценное направление внешней политики. Мы не смотрим на регион через призму геополитических интересов. Наше сотрудничество строится на деидеологизированной основе, не направлено против кого-то.
На этой основе стремимся укреплять наши связи и сотрудничество, поддерживать динамичным политический диалог на всех уровнях, расширять договорно-правовую базу взаимодействия, решать задачу конвертировать достигнутый уровень политдиалога в практические торгово-экономические и инвестиционные проекты, продолжать оказывать необходимое содействие развитию бизнес-диалога, сотрудничать с латиноамериканцами в реализации программ содействия развитию, поддерживать динамичные культурно-гуманитарные контакты, спортивные и академические обмены.
Под самоценностью сотрудничества мы понимаем и то, что не ставим партнеров, особенно в нынешней непростой международной ситуации, перед дилеммой, с кем они. Это президент Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН, по сути, обусловил оказание Вашингтоном социально-экономического содействия другим государствам степенью их следования внешнеполитическим интересам США. Мы, со своей стороны, готовы развивать двустороннее сотрудничество, несмотря на имеющиеся расхождения по отдельным вопросам, в том числе если они касаются оценок ситуации в Венесуэле. Главное — чтобы занимаемая ими позиция, даже если она не совпадает с нашей, основывалась на самостоятельном внутреннем убеждении, а не являлась уступкой влиянию и давлению извне.
Это в полном объеме относится и к нашему стратегическому партнеру в регионе — Бразилии. Мы внимательно следим за началом внешнеполитической деятельности ее нового правительства. Делаем свои выводы. В частности, приняли к сведению заявления президента Жаира Болсонару о том внимании, которое он намерен уделять взаимодействию в формате БРИКС, особенно с учетом ротационного председательства Бразилии в этом объединении в 2019 году. Исходим из этого, выстраивая наши планы практического сотрудничества в "пятерке".
— Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что сейчас прослеживается тенденция на глубокое политическое размежевание государств Латинской Америки при активном участии США, которые используют Организацию американских государств для этих целей. В каких странах региона может повториться ситуация наподобие венесуэльской? Насколько велик шанс военного конфликта в Венесуэле?
— Действительно, карта политических предпочтений стран Латинской Америки за последние годы существенно изменилась. О причинах этого, думаю, могут подискутировать политологи и историки. Некоторые эксперты утверждают, что в регионе речь идет о кризисе управления. Модель экспортноориентированной экономики с высокими социальными обязательствами дала сбои в условиях волатильности глобальных финансовых рынков и падения цен на сырьевые товары. Много читаем о коррупционных скандалах.
Мы далеки от упрощения. Однако не можем не видеть, что упомянутые "объективные факты" раскручиваются при существенной "помощи" извне. Очевиден фактор иностранной "дестабилизирующей силы" или того, что в международной политологии именуется "переформатированием извне политического пространства". Наиболее очевиден активизировавшийся курс администрации США на противодействие остающимся левоцентристским правительствам, в том числе путем затягивания вокруг них "санкционной удавки".
Не могли не обратить внимание на то, что составной частью такой стратегии стало внесение идеологического раскола в еще недавно казалось бы нерушимое "единство в многообразии" стран региона на основе их культурной и исторической общности. В результате обозначились кризисные явления в ряде латиноамериканских интеграционных структур, созданных без участия США. Указанный раздор активно поощряется нынешним руководством Организации американских государств, о чем мы искренне сожалеем с учетом ранее имевшегося позитивного опыта взаимодействия с этой региональной организацией, при которой мы имеем статус постоянного наблюдателя.
Мы неизменно исходим из мудрости латиноамериканской правовой и политической мысли, основывающейся на незыблемости принципов международного права, включая уважение национального суверенитета и невмешательство во внутренние дела, неприятие странами региона повторения мрачной истории военных интервенций Вашингтона. Рассчитываем, что эта мудрость не позволит реализацию сценария силового, в том числе военного, конфликта в Венесуэле.
— Получала ли Россия запросы о помощи от властей Венесуэлы? Как Россия может посодействовать урегулированию обстановки?
— Просьбы наших стратегических партнеров мы всегда рассматриваем и анализируем самым тщательным образом.
Мы к этому готовы. Подтверждаем нашу готовность подключиться к усилиям стран латиноамериканского региона, действующих в этих целях. Убеждены, что во главу угла такого диалога должны быть поставлены не амбиции отдельных политических сил, а высшие интересы Венесуэлы и ее народа, создание основ для решения стоящих перед страной социально-экономических задач, недопущение силового сценария развития событий.
— Могла бы Москва, если потребуют обстоятельства, оказать Каракасу военно-техническую поддержку?
— Такая поддержка оказывается на протяжении последнего десятилетия в интересах укрепления обороноспособности страны, и СМИ это прекрасно известно.
— Есть ли данные, каковы убытки российской стороны в результате конфликта в Венесуэле?
— К сожалению, драматичное развитие событий в этой стране еще далеко не завершено. Так что давайте оставим подсчет убытков и приобретений на потом.
— Как вы считаете, может ли увеличиться список латиноамериканских стран, которые признают Крым частью России? Может ли измениться позиция Венесуэлы по этому вопросу в случае прихода к власти оппонентов Николаса Мадуро?
— Давайте разбираться. Вопрос признания кем-либо Крыма частью Российской Федерации в практическом плане перед нами не стоит. Крым — это часть России на основе волеизъявления своих жителей и таковым останется независимо от реакции той или иной страны.
Более того, мы ощущаем растущий интерес латиноамериканцев к этим субъектам Российской Федерации (рассматривая отдельно Севастополь), прежде всего, с точки зрения имеющихся возможностей экономического сотрудничества — даже несмотря на антироссийские санкции Запада. Будем работать спокойно и аккуратно для поощрения такого интереса.
— Насколько сильны сейчас позиции России в Латинской Америке в области энергетики? Есть ли угрозы для проектов российских компаний в атомной и нефтегазовой сферах?
— Энергетика — одно из важнейших направлений экономического и инвестиционного сотрудничества России с государствами Латинской Америки, причем практически по полной "линейке": в нефтегазодобыче, атомной сфере, тепловой и гидроэлектрогенерации, освоении возобновляемых источников энергии и т.д.
Такие российские компании, как "Роснефть", "Зарубежнефть", "Газпром", "Росатом", "ИНТЕР РАО-Экспорт", "Силовые машины" и др., пользуются заслуженным престижем в регионе. Они реализуют проекты в большинстве стран Латинской Америки — от обеспечения четверти всей производимой электроэнергии в Аргентине и создания Центра ядерных исследований и технологий в Боливии до поставок крайне востребованных мини-ГЭС в Суринам и модернизации энергоблоков ТЭС на Кубе.
Российские энергетические компании конкурентоспособны на латиноамериканском рынке, активно выигрывают организуемые там тендеры. Многие отечественные экономоператоры работают там не одно десятилетие, при различных правительствах. Так что в условиях честной конкуренции угроз для проектов российских компаний мы не видим.
— Какие страны Латинской Америки рассматриваются Россией как наиболее перспективные в плане развития военно-технического сотрудничества? Планируется в ближайшее время заключение новых контрактов?
— ВТС — важная сфера сотрудничества России со многими государствами Латинской Америки, которая отвечает взаимным интересам и выгоде. Такие связи опираются на транспарентную договорно-правовую базу, их обязательным принципом является ненарушение военно-политического баланса сил в регионе. При этом понятно, что мы действуем на весьма высококонкурентном рынке, где проявляются политические и коммерческие интересы большой группы государств — производителей вооружений.
С учетом этого предпочитаю придерживаться принципа: военно-техническое сотрудничество на этапе переговоров "требует тишины", чтобы не давать утечек конкурентам. Когда будут заключены новые контракты, вы, безусловно, об этом узнаете.
— Проявляют ли интерес латиноамериканские страны к покупке С-400? С какими странами есть диалог на эту тему?
— Вынужден вас "огорчить": МИД России вооружениями не торгует. Рекомендовал бы обратиться в соответствующие российские компании.
— Мексиканский перевозчик "Интерджет" эксплуатирует российские самолеты SSJ-100. Известно ли вам о планах других стран Латинской Америки приобрести в России гражданскую авиатехнику? Есть ли интерес, например, к МС-21?
— Российская авиатехника в гражданском и военном исполнении уже давно присутствует на латиноамериканском рынке в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, на Кубе, в Мексике, Перу, ряде других стран. Соответствующее сотрудничество имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития, хотя, разумеется, ей приходится выдерживать острую конкуренцию с другими производителями самолетов и вертолетов, в том числе из самих стран Латинской Америки. Не удивительно поэтому, что многое зависит от самих российских экономоператоров, конкурентоспособности их предложений.
— С какими странами региона ведется диалог по отмене виз в ближайшей перспективе? Не могли бы вы их перечислить?
К настоящему времени мы серьезно продвинулись в решении стратегической задачи превратить наши страны в зону взаимных безвизовых поездок граждан. Сейчас она охватывает 25 стран (из 33): Аргентину, Бразилию, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминику, Колумбию, Кубу, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайку. Плюс три страны — Коста-Рика, Суринам и Доминиканская Республика, — с которыми соглашения подписаны, но пока не вступили в силу.
"Визовыми" пока для нас остаются Мексика, Белиз, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, Сент-Люсия, Содружество Багамских островов, Тринидад и Тобаго. Переговоры с ними продолжаются.
Беседовал Иван Колыганов