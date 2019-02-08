Глава департамента МИД РФ: Каракас отправляет сигналы о помощи

Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин рассказал в специальном интервью ТАСС о возможностях России помочь Венесуэле, о перспективах отмены виз со всеми странами Латинской Америки, а также о принципах переговоров с регионом по ВТС. — Бразилия признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Скажется ли такая позиция на российско-бразильском сотрудничестве, в частности, в рамках БРИКС? И как повлияет ситуация вокруг Венесуэлы на отношения России с другими странами региона? — Для нас Латинская Америка и Карибский бассейн — самоценное направление внешней политики. Мы не смотрим на регион через призму геополитических интересов. Наше сотрудничество строится на деидеологизированной основе, не направлено против кого-то.

Мы заинтересованы в том, чтобы этот регион был сильным, политически единым и экономически устойчивым

На этой основе стремимся укреплять наши связи и сотрудничество, поддерживать динамичным политический диалог на всех уровнях, расширять договорно-правовую базу взаимодействия, решать задачу конвертировать достигнутый уровень политдиалога в практические торгово-экономические и инвестиционные проекты, продолжать оказывать необходимое содействие развитию бизнес-диалога, сотрудничать с латиноамериканцами в реализации программ содействия развитию, поддерживать динамичные культурно-гуманитарные контакты, спортивные и академические обмены. Под самоценностью сотрудничества мы понимаем и то, что не ставим партнеров, особенно в нынешней непростой международной ситуации, перед дилеммой, с кем они. Это президент Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН, по сути, обусловил оказание Вашингтоном социально-экономического содействия другим государствам степенью их следования внешнеполитическим интересам США. Мы, со своей стороны, готовы развивать двустороннее сотрудничество, несмотря на имеющиеся расхождения по отдельным вопросам, в том числе если они касаются оценок ситуации в Венесуэле. Главное — чтобы занимаемая ими позиция, даже если она не совпадает с нашей, основывалась на самостоятельном внутреннем убеждении, а не являлась уступкой влиянию и давлению извне. Это в полном объеме относится и к нашему стратегическому партнеру в регионе — Бразилии. Мы внимательно следим за началом внешнеполитической деятельности ее нового правительства. Делаем свои выводы. В частности, приняли к сведению заявления президента Жаира Болсонару о том внимании, которое он намерен уделять взаимодействию в формате БРИКС, особенно с учетом ротационного председательства Бразилии в этом объединении в 2019 году. Исходим из этого, выстраивая наши планы практического сотрудничества в "пятерке". — Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что сейчас прослеживается тенденция на глубокое политическое размежевание государств Латинской Америки при активном участии США, которые используют Организацию американских государств для этих целей. В каких странах региона может повториться ситуация наподобие венесуэльской? Насколько велик шанс военного конфликта в Венесуэле? — Действительно, карта политических предпочтений стран Латинской Америки за последние годы существенно изменилась. О причинах этого, думаю, могут подискутировать политологи и историки. Некоторые эксперты утверждают, что в регионе речь идет о кризисе управления. Модель экспортноориентированной экономики с высокими социальными обязательствами дала сбои в условиях волатильности глобальных финансовых рынков и падения цен на сырьевые товары. Много читаем о коррупционных скандалах.

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Мы далеки от упрощения. Однако не можем не видеть, что упомянутые "объективные факты" раскручиваются при существенной "помощи" извне. Очевиден фактор иностранной "дестабилизирующей силы" или того, что в международной политологии именуется "переформатированием извне политического пространства". Наиболее очевиден активизировавшийся курс администрации США на противодействие остающимся левоцентристским правительствам, в том числе путем затягивания вокруг них "санкционной удавки". Не могли не обратить внимание на то, что составной частью такой стратегии стало внесение идеологического раскола в еще недавно казалось бы нерушимое "единство в многообразии" стран региона на основе их культурной и исторической общности. В результате обозначились кризисные явления в ряде латиноамериканских интеграционных структур, созданных без участия США. Указанный раздор активно поощряется нынешним руководством Организации американских государств, о чем мы искренне сожалеем с учетом ранее имевшегося позитивного опыта взаимодействия с этой региональной организацией, при которой мы имеем статус постоянного наблюдателя. Мы неизменно исходим из мудрости латиноамериканской правовой и политической мысли, основывающейся на незыблемости принципов международного права, включая уважение национального суверенитета и невмешательство во внутренние дела, неприятие странами региона повторения мрачной истории военных интервенций Вашингтона. Рассчитываем, что эта мудрость не позволит реализацию сценария силового, в том числе военного, конфликта в Венесуэле. — Получала ли Россия запросы о помощи от властей Венесуэлы? Как Россия может посодействовать урегулированию обстановки? — Просьбы наших стратегических партнеров мы всегда рассматриваем и анализируем самым тщательным образом.

Мы получаем сигналы от венесуэльских властей и от ряда государств Латинской Америки об их заинтересованности в подключении России к "добрым услугам" по содействию налаживанию диалога между правительством и конструктивно настроенной оппозицией в Каракасе

Мы к этому готовы. Подтверждаем нашу готовность подключиться к усилиям стран латиноамериканского региона, действующих в этих целях. Убеждены, что во главу угла такого диалога должны быть поставлены не амбиции отдельных политических сил, а высшие интересы Венесуэлы и ее народа, создание основ для решения стоящих перед страной социально-экономических задач, недопущение силового сценария развития событий. — Могла бы Москва, если потребуют обстоятельства, оказать Каракасу военно-техническую поддержку? — Такая поддержка оказывается на протяжении последнего десятилетия в интересах укрепления обороноспособности страны, и СМИ это прекрасно известно. — Есть ли данные, каковы убытки российской стороны в результате конфликта в Венесуэле? — К сожалению, драматичное развитие событий в этой стране еще далеко не завершено. Так что давайте оставим подсчет убытков и приобретений на потом. — Как вы считаете, может ли увеличиться список латиноамериканских стран, которые признают Крым частью России? Может ли измениться позиция Венесуэлы по этому вопросу в случае прихода к власти оппонентов Николаса Мадуро? — Давайте разбираться. Вопрос признания кем-либо Крыма частью Российской Федерации в практическом плане перед нами не стоит. Крым — это часть России на основе волеизъявления своих жителей и таковым останется независимо от реакции той или иной страны. Более того, мы ощущаем растущий интерес латиноамериканцев к этим субъектам Российской Федерации (рассматривая отдельно Севастополь), прежде всего, с точки зрения имеющихся возможностей экономического сотрудничества — даже несмотря на антироссийские санкции Запада. Будем работать спокойно и аккуратно для поощрения такого интереса. — Насколько сильны сейчас позиции России в Латинской Америке в области энергетики? Есть ли угрозы для проектов российских компаний в атомной и нефтегазовой сферах? — Энергетика — одно из важнейших направлений экономического и инвестиционного сотрудничества России с государствами Латинской Америки, причем практически по полной "линейке": в нефтегазодобыче, атомной сфере, тепловой и гидроэлектрогенерации, освоении возобновляемых источников энергии и т.д.

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