Владельцы обвиненной Безосом в шантаже газеты пообещали провести расследование

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Совет директоров компании American Media, которой принадлежит газета National Enquirer, проведет расследование в связи с тем, что основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос обвинил издание в вымогательстве и шантаже. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в пятницу.

В четверг предприниматель, являющийся владельцем газеты The Washington Post, сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников National Enquirer. По словам Безоса, они угрожали публикацией sms-сообщений и фотографий интимного содержания, которыми якобы обменивались предприниматель и его любовница - актриса Лорен Санчес. Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. Безос, состояние которого, по оценкам агентства Bloomberg, превышает $134 млрд, в настоящее время находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

Как подчеркивается в заявлении American Media, в компании "полностью уверены, что действовали законно" при освещении ситуации вокруг Безоса. В компании также сообщили, что, "когда Безос выступил с недавними обвинениями, она добросовестно проводила консультации, чтобы решить все вопросы с ним". "Несмотря на это, в свете обвинений, с которыми выступил Безос, был созван совет директоров, он решил, что нужно незамедлительно провести тщательное расследование в связи с этими утверждениями. После его завершения совет предпримет любые необходимые действия", - говорится в заявлении.

Суть обвинений

Безос и его супруга объявили, что намерены развестись 9 января. Днем позже в National Enquirer был опубликован материал об отношениях предпринимателя с его любовницей, в нем в частности, приводились сообщения, которыми обменивались Безос и Санчес. Безос, как он сообщил в четверг, после этого распорядился провести частное расследование, чтобы выяснить, как в распоряжение National Enquirer попала его переписка с любовницей.

По утверждению Безоса, главный редактор National Enquirer Дэвид Пекер узнал о расследовании и через своих представителей потребовал прекратить его. В противном случае он угрожал опубликовать новые сообщения, а также фотографии интимного содержания, которыми якобы обменивались Безос и Санчес. Кроме того, Пекер хотел, чтобы Безос публично заявил, что в материалах National Enquirer, касающихся него, нет политической подоплеки.

Безос заявил, что ответил отказом. Санчес находится в процессе развода с бизнесменом Патриком Уайтселлом.

Многие американские СМИ заострили внимание на том, что Пекер на протяжении многих лет был другом действующего президента США Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно обвинял в необоснованной критике принадлежащую Безосу газету The Washington Post.

Кроме того, издание связано с недавним скандалом, касающимся утверждений о внебрачной связи Трампа. Бывшая фотомодель Карен Магдугал заявляла журналистам, что в 2006 году поддерживала близкие отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов она продала права на публикацию ее истории National Enquirer за $150 тыс., однако материал так и не вышел. Макдугал полагала, что в действительности American Media пошла на эту сделку, чтобы скрыть информацию о произошедшем, поскольку у Пекера были с Трампом дружеские отношения.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в декабре 2018 года опубликовала заявление, в котором говорилось, что American Media признала факт выплаты средств Мадугал с целью сокрытия информации о ее связи с Трампом.