Bloomberg: власти США начали проверку газеты National Enquirer из-за обвинений Безоса

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в штате Нью-Йорк проводит проверку в отношении газеты National Enquirer, которую основатель компании Amazon, самый богатый человек в мире, Джефф Безос обвинил в вымогательстве и шантаже. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В четверг предприниматель, являющийся обладателем состояния в размере около $134 млрд и владельцем газеты The Washington Post, сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников National Enquirer. По словам Безоса, они угрожали публикацией sms-сообщений и фотографий интимного содержания, которыми якобы обменивались предприниматель и его любовница - актриса Лорен Санчес. Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. В настоящее время Безос находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

По словам источников агентства, сотрудники прокуратуры уже ознакомились с материалами, касающимися обвинений, озвученных Безосом. Они, в частности, намерены установить, имели ли место со стороны National Enquirer или владельца издания - компании American Media нарушения прежних обязательств, а также были ли совершены уголовные преступления.

В декабре прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк сообщила, что American Media обязалась сотрудничать со следствием, а также впредь не допускать новых нарушений. Компания тогда признала, что сотрудники National Enquirer перед выборами 2016 года в США заплатили экс-фотомодели Карен Макдугал, чтобы она не раскрыла информацию о своей связи с Дональдом Трампом, который тогда был кандидатом в президенты. Прокуратура согласилась отказаться от судебного преследования в отношении American Media в обмен на ее содействие в расследовании.

Макдугал, снимавшаяся в прошлом для журнала Playboy, в феврале 2018 года выступила с утверждением, что Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей супруге Меланье. По словам Макдугал, в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники American Media за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан. Макдугал полагала, что в действительности American Media пошла на эту сделку для того, чтобы скрыть информацию о произошедшем, поскольку у владельца компании Дэвида Пекера были с Трампом дружеские отношения.