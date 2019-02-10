От Австралии до Шпицбергена: как российские дипломаты несут службу в тропиках и снегах

ТАСС, 10 февраля. Российским дипломатам, представляющим интересы страны за рубежом, необходимо выполнять те же стандартные задачи, что и находящимся на родине коллегам. Но что, если сами условия работы далеко не стандартные, а самые что ни на есть экзотические? Как сохранить хладнокровие, когда земля буквально уходит из-под ног, не свалиться с тропической лихорадкой, подружиться с простыми горожанами и мирно сосуществовать с местной фауной - читайте в праздничном материале ТАСС. С природой не договориться Как и любая другая, работа дипломата всегда обусловлена географическими факторами. Регион Латинской Америки, который для большинства представляется райским местом, где один карнавал сменяется другим, а люди беспрерывно купаются в море и лучах солнца, часто становится жертвой землетрясений, ураганов и других катаклизмов. Как рассказал в беседе с ТАСС глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, благожелательные с политической точки зрения страны региона предлагают российским дипломатам иного рода вызовы. "Многие города находятся в зоне сейсмоактивности. Я сам пережил разрушительные толчки силой 8,2 и 7,9 баллов 19 и 20 сентября 1985 года в Мехико", - поделился он. Речь идет о крупнейшем по числу жертв землетрясении в современной истории Мексики, в результате которого погибли, по оценкам разных официальных ведомств, от 7 тыс. до 35 тыс. человек.

Описание Последствия землетрясения в Мехико, 19 сентября 1985 года

Еще один сложный аспект жизни в регионе - это частые ураганы в Карибском море, от которых сильно страдают островные государства, несущие существенный материальный ущерб, а также уличная преступность, характерная для некоторых городов Латинской Америки. "Все это требует внимания, собранности, умения действовать в чрезвычайных ситуациях, заботы о собственном здоровье", - сказал со знанием дела Щетинин. Обуздать стихию Из Индонезии, самого крупного островного государства, чья территория омывается водами Тихого и Индийского океанов, нередко приходят сообщения о землетрясениях и масштабных наводнениях.

Однако на сегодняшний день российские дипломаты, которые работают в столице, Джакарте, не страдают от сейсмических явлений и сезона дождей. Чего не скажешь об их предшественниках. Как рассказала в беседе с ТАСС посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, 10 лет назад бывали случаи, когда посольство так сильно затапливало, что дипломаты не могли добраться на работу. "Сейчас положение значительно улучшилось, Джакарта - это современный город. В настоящий момент как раз идет сезон дождей, но никаких нарушений движения мы не испытывали", - отметила она.

Глава дипмиссии также поделилась собственными воспоминаниями о землетрясениях в индонезийской столице. "Последнее землетрясение в Джакарте было 1 марта 2017 года, это был очень незначительный толчок, который практически не чувствовался", - обратила внимание посол. Однако, когда сотрудники диппредставительства выезжают в другие регионы, то им случается сталкиваться с подобными явлениями. По словам Воробьевой, в такие моменты ощущается бессилие перед природной стихией. "Стоит рассказывать о том, как себя вести в такой ситуации. Сейчас в школах это преподают, а нам не преподавали в свое время", - добавила Воробьева. Неожиданный гость Нынешний посол в Джакарте с 2010 по 2015 год представляла интересы России в Малайзии. Построенное в 1928 году здание диппредставительства в Куала-Лумпуре расположено в живописном месте, окруженном садами и зеленью, из-за чего в посольство иногда приходили посетители не только по записи. "Как-то раз у нас в туалете посольства поселился варан, - не без смеха вспоминает посол. - Как он туда проник, остается загадкой. Вообще вараны - падальщики и, очевидно, он попал туда по канализационным трубам. И несколько дней все сотрудники посольства были вынуждены избегать пользования туалетом, потому что оттуда из трубы выглядывал варан".

Описание Полосатый варан © John S Lander/LightRocket via Getty Images

История завершилась тем, что прямой потомок динозавров, осознав, что угоститься ему нечем, ушел, а работа посольства возобновилась. По улицам ходила... Не только разгул стихии и голодные вараны могут осложнить работу зарубежных диппредставительств. В тропических красотах Мадагаскара подстерегают опасные инфекции, в том числе и те, которые в представлении многих существуют лишь на страницах учебников по истории и в фильмах о Средневековье. Вспышки бубонной и легочной чумы, как рассказали ТАСС в посольстве РФ в Антананариву, фиксируются в промежутке с августа по ноябрь. И хотя на сегодняшний день масштабы последствий не столь мрачны, как, например, в XIV веке, сквозь пальцы на такое не смотрят. "Все сотрудники посольства вакцинируются и обязательно соблюдают необходимые меры предосторожности", - заверили в дипмиссии. Впрочем, судя по отзывам работающих на острове дипломатов, его уникальная красота перевешивает все возможные риски. "Яркие впечатления человек начинает получать, как только самолет пересекает границу "Большого острова". Многообразие гор, рек и озер поражают своей красотой даже с большой высоты", - делятся сотрудники.

Экзотика продолжается и после приземления. Например, во время променада по одной из столичных улиц вы запросто можете обнаружить себя в компании крокодила. "В январе жители Антананариву имели честь познакомиться с полутораметровым крокодилом, который свободно передвигался по улице в достаточно оживленном районе Цимбазаза", - рассказали в посольстве.

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А еще именно на Мадагаскаре водятся лемуры, которые, в отличие от неожиданно потянувшейся к человеческому обществу рептилии, не захаживают в столицу, но зато их можно встретить в расположенных на острове парках. При этом на территории посольства экзотической живности тоже хватает: здесь с дипломатами соседствуют хамелеоны, а многочисленные птицы день и ночь радуют сотрудников своими трелями. Однако, прогуливаясь по улицам и фотографируя такие диковинки, не стоит терять бдительность, поскольку этим не поленятся воспользоваться мелкие воришки. "Например, если вы, сидя на пассажирском сидении автомобиля, решите поговорить по телефону, то этот разговор могут закончить за вас, выхватив ваш гаджет через открытое окно", - предупреждают в дипмиссии. Впрочем, успокаивают дипломаты, в малагасийской столице достаточно безопасно, а местные жители очень приветливы и всегда готовы помочь. Зима летом Представьте привычную вам смену сезонов: зимой вы празднуете Новый год, весной радуетесь первой зелени, летом загораете на жарком солнце, а осенью достаете из шкафов теплую одежду. А теперь представьте, что вы оказались в другом полушарии и все перевернулось с ног на голову: времена года нарушили свой ход, и летом стало холодно, а зимой - жарко, утром наступает вечер, а ночью - пора вставать на работу. Именно так проходят первые дни у командированных в Австралию дипломатов. "Примерно неделя нужна на то, чтобы просто осознать, что ты здесь находишься, - рассказывает в беседе с корреспондентом ТАСС третий секретарь посольства РФ в Канберре Евгений Ильин. - Поначалу это странно: если день рождения летом, то празднуешь его зимой. Июль - это самый холодный месяц, а январь - самый теплый". Когда в Москве коллеги уже расходятся по домам, здесь только начинается рабочий день, в связи с чем звонки на родину - и по служебным вопросам, и по семейным, приходятся чуть ли не на ночь глядя. Впрочем, и к такому графику дипломаты привыкают. Как оказалось, кое-кто даже пристрастился к серфингу - этим популярным в Австралии видом спорта занимается одна из сотрудниц консульства. Удивляют в первые дни прибытия и другие обыденные для австралийцев явления. Например, стаи какаду, причем в количестве, сопоставимом с нашими российскими голубями, оккупирующими столичные карнизы и балконы. "Какаду просто летают по улицам, "пасутся" на лужайках, их очень много", - поделился впечатлениями Ильин.

Описание Кенгуру в Австралии © EPA-EFE

А вот неожиданно опасным представителем местной фауны оказался кенгуру: очаровательное сумчатое довольно часто становится виновником ДТП. "Туристов часто пугают тем, что в Австралии много ядовитых змей, пауков, акул и другой опасной живности, но на самом деле, самое опасное животное - это кенгуру, потому что шанс столкнуться с ним на дороге гораздо выше, чем умереть от укуса змеи. Очень много людей погибает, из-за этого правительство контролирует популяцию этих сумчатых, чтобы было меньше несчастных случаев на дорогах", - рассказал Ильин. Что касается тех самых пауков, то с ними представители посольства все же встречались у себя на балконе или находили их в горшках растений, но, к счастью, в этой схватке победителем выходил человек и укусов удавалось избежать. "Курортная" дипломатия Отдых на островах в окружении белоснежных пляжей, прозрачной голубой воды и, конечно же, без мыслей о работе? Согласитесь, вот она - мечта каждого, особенно сейчас, когда за окном последний месяц зимы. Интересы нашей страны российские дипломаты представляют как в регионе Средиземного моря, так и Индийского океана. И сейчас сотрудники посольств, расположенных в самых популярных курортных точках, готовы развеять мифы о своей "сказочной" работе.

Описание Сейшельские Острова © DeAgostini/Getty Images

Сейшельские острова, безусловно, в представлении весомого большинства являются раем на земле. Здесь, на столичном острове Маэ, находится российское посольство, в котором работает всего несколько сотрудников. И если вам кажется, что большую часть времени российские дипломаты проводят на берегу Индийского океана, то сильно ошибаетесь. Как рассказал ТАСС посол России на Сейшелах Владимир Белоус, выходные выпадают им не так часто. Причина этому - динамичный рабочий график. Формальные и неформальные беседы, встречи с представителями руководства, оказание консульской помощи нашим соотечественникам - от регистрации браков до оформления свидетельства на возвращение взамен украденного или потерянного паспорта. И вот дипломатическая служба в самом сердце Индийского океана не кажется такой особенной. Правда, у "тропической" дипломатии есть свои особенности - например, большинство официальных встреч, даже с высшим руководством страны, проходит без галстуков. Однако, как подчеркнул посол РФ, такой нюанс не убавляет серьезности делового тона общения. Удаленность от цивилизации, о которой каждый хотя бы раз задумывался после суетного трудового дня, тоже не всегда является плюсом. Ведь дипломатическая служба состоит не только из встреч на высоком уровне, протоколов и приемов. Как отметил Белоус, значительная доля времени приходится на поддержание, собственно, жизнедеятельности самой дипмиссии. А в сердце Индийского океана внезапный выход из строя какого-нибудь "штепселя" может обернуться для хозяйственных служб очень серьезной проблемой, если, например, с последним грузовым кораблем, пополнившим запасы местных магазинов, "штепселей нужной системы как раз не завезли". Стоит привыкнуть и к малым размерам страны. По словам Белоуса, весь Маэ можно, не торопясь, объехать за пару часов. Но, очевидно, что это особенность не только Сейшельских островов. В ритме сига-сига Советник посольства России на Кипре Дени Мусаев рассказал, что небольшие размеры острова позволяют решить куда больше дел и, как следствие, работать с большей отдачей. А свободное время сотрудники миссии посвящают изучению многочисленных природных и исторических красот и выездам к морю, которое приводит в особенный восторг их детей. Еще одним преимуществом Кипра является сравнительная близость острова к России. В отличие от тех же Сейшельских островов, родственники могут оказаться у вас всего за три-четыре часа. "Мы всегда рады, когда к нам приезжают гости, показываем им остров. Так что зачем завидовать, если можно просто приехать?" - с улыбкой отметил российский дипломат.

К чему стоит привыкнуть на Кипре? К новому климату, адаптация к которому нередко сопровождается высокой температурой, к непривычной духоте и особенностям национального характера. Многие знают о кипрском выражении "сига-сига", что можно перевести как "потихонечку". Как рассказал ТАСС Мусаев, местные жители вставляют эту фразу практически везде, намекая на желание отложить все на потом. "Так что в таких условиях исполнять поручения Москвы с высокой срочностью бывает непросто", - признался он. Банька по-консульски А вот на далеком северном архипелаге Шпицберген, входящем в состав Норвегии, дипломаты теплых дней совсем не видят. Но все же руководствуются принципом "у природы нет плохой погоды". По мнению атташе российского генконсульства Дмитрия Савушкина, для арктического региона климат здесь вполне сносный: зимой температура редко опускается ниже минус 20, а летом держится на отметке 5-7 градусов выше нуля. Основной источник неудобств на архипелаге - ветер, который 10-11 января, к примеру, достигал 45 м в секунду. Не слишком способствует комфортной работе и полярная ночь. В ноябре солнце уходит и возвращается лишь под конец февраля, через 125 суток, и ровно столько же длится полярный день, который начинается после 21 апреля. "Не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда, - говорит Савушкин. - Тем не менее на настроении сказывается отсутствие привычной смены дня и ночи. В полярную ночь все время хочется спать, а в полярный день, наоборот, трудно уснуть".

Описание Шпицберген, Норвегия © Red Bull via AP Images

Генконсульство РФ находится в населенном пункте Баренцбург (около 500 жителей) на острове Западный Шпицберген. Благодаря угольной электростанции здесь есть электричество и тепло. Но бывают случаи, когда и центрального отопления недостаточно для обогрева замерзших после прогулки дипломатов. Для таких ситуаций прямо в здании дипучреждения обустроена баня. Желающим покинуть Шпицберген и улететь в отпуск на родину сделать это не слишком просто. Регулярного авиасообщения между архипелагом и Россией нет. Путь из Баренцбурга в зависимости от времени года начинается с вертолета, снегохода или морского транспорта. В крупнейшем населенном пункте архипелага Лонгйире есть аэропорт - самый северный в мире, принимающий регулярные рейсы. Чтобы добраться из него домой, нужно сделать две-три пересадки. Есть еще одна возможность: раз в два месяца в Москву летают чартеры компании "Арктикуголь". "Обычно я провожу отпуск дома, в России. Пока находишься за границей, накапливаются дела, которые нужно сделать на родине. К тому же отпуск - это возможность увидеться с родными и близкими, друзьями, собраться большой семьей", - рассказывает атташе российского консульства. Несмотря на суровые условия работы, отпуск у сотрудников загранучреждения на Шпицбергене стандартный - 28 дней в году. "Не могу без кимчхи" Посол России в КНДР Александр Мацегора - кореевед с 46-летним стажем, причем 25 лет из них он в совокупности провел там. "Привык и полюбил страну. Работа совпала с хобби", - не без удовольствия признается собеседник агентства. Впрочем, подводных камней немало, не стоит забывать, что КНДР - это закрытое государство, официально живущее в условиях перемирия с южным соседом. По словам посла, в столице сохраняется ощущение прифронтового города: "Война здесь, за углом, совсем рядом". К тому же вокруг страны постоянно что-то происходит, потому руководство требует от миссии информацию и аналитику. Казалось бы, куда еще больше работать, но посол в ответе за все, даже за детский сад, школу и склады на территории диппредставительства. Но уж если выдается свободная минутка, Мацегора дома не сидит: либо объезжает многочисленные достопримечательности, либо идет на рынок. На рынке посол завсегдатай, его многие узнают, поскольку часто показывают по телевизору. "Обожаю общаться с тетушками-продавщицами на рынке - они такие искренние и непосредственные, они так заразительно хохочут, когда рассказываешь им что-нибудь смешное", - поделился он. Завязать общение непросто, но уж если удалось, то северокорейцы любят шутку и сами непрочь пошутить. Местная кухня - разговор отдельный, но уж коли влюбился, то навсегда. Посол рассказал драматичную историю о первом знакомстве с национальной закуской - острой квашеной капустой кимчхи. "Был уверен, что никогда не смогу это есть - рот горел огнем, да и запах был, мягко говоря, непривычным, - рассказывает дипломат. - А сейчас у меня в холодильнике минимум два-три вида этой великолепной закуски. Не могу без кимчхи обходиться ни дня".