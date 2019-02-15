Пострадавшим в результате взрыва газа в городе Шахты выплатили 9 млн рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области завершили выплаты помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в городе Шахты. Из бюджета области перечислено около 9 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел утром 14 января. Из-под обломков квартир на двух верхних этажах были спасены семь человек, еще пятеро погибли. Семьи погибших, как сообщалось ранее, получат по 1 млн рублей, еще около 800 тыс. рублей единовременной помощи планировалось направить всем пострадавшим. По последним данным администрации города, на благотворительный счет для пострадавших поступило более 6 млн рублей.

"100% запланированной поддержки было оказано практически сразу, порядка 9 млн руб. выплачено людям <...> В ежедневном режиме анализируется ситуация по завершению [работ] - это не только восстановление дома, но и обустройство квартир. Появились люди, которые готовы добровольно практически все квартиры обустроить. Это наши земляки, не живущие и не работающие сегодня в Ростовской области", - сказал Голубев.

По его словам, сейчас все жильцы дома расселены в арендованные квартиры. Ранее сообщалось, что согласно экспертизе девятиэтажный дом подлежит восстановлению. По словам Голубева, к этой работе приступят в апреле. Планируется, что в октябре жильцы смогут вернуться в отремонтированные квартиры.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.