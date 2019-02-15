Воронков: система отслеживания передвижений террористов внедрена в аэропортах 13 стран

ООН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Система отслеживания передвижений террористов на данный момент уже внедрена в аэропортах 13 стран, вскоре она начнет действовать еще в 20 государствах. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления (КТУ) всемирной организации Владимир Воронков.

Замгенсека ООН: говорить о преодолении угрозы террора в Сирии и Ираке пока рано

Рассказывая о конкретных проектах, реализуемых КТУ, дипломат привел в качестве примера "программу по противодействию иностранным боевикам-террористам путем укрепления авиационной безопасности", которая предусматривает получение предварительной информации о пассажирах. "Это сугубо практические проекты, нацеленные на внедрение технологий, переданных правительством Нидерландов в интеллектуальную собственность КТУ ООН", - пояснил он.

"В настоящее время технология внедрена в аэропортах 13 стран, мы планируем в течение следующих двух лет реализовать ее еще в 20 государствах", - указал Воронков.

В числе других осуществляемых или планируемых программ глава КТУ назвал "поддержку жертв терроризма, предотвращение насильственного экстремизма, противодействие финансированию терроризма, включая поставки оружия, спорт - контртеррор". "Кстати, две последние темы - оружие и спорт - инициированы и продвигаются Российской Федерацией", - подчеркнул он.

21 июня 2017 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Воронкова своим заместителем, руководителем КТУ. Эта структура была создана в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня 2017 года. Занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.