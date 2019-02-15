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Суд Петербурга оставил в СИЗО экс-главу департамента "Новатэка" по делу о мошенничестве

Арест продлили на три с половиной месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказался выпускать из СИЗО под залог бывшего директора департамента инжиниринга и инвестиций ОАО "Новатэк" Владислава Бабийчука, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Бабийчук просил суд изменить меру на залог в 1 млн рублей или домашний арест. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца и 16 суток", - отмечается в сообщении.

В конце декабря меру пресечения Бабийчуку избирал Никулинский суд Москвы. Теперь материалы переданы в Петербург. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Следствие считает, что он причастен к хищению 70 млн рублей, местонахождение которых пока неизвестно.

"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет более чем двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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