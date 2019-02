Песков назвал блокировку Facebook страницы RT давлением на СМИ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что инцидент с блокировкой страницы одной из структур RT соцсетью Facebook будет разрешен, и RT удастся отстоять свои права.

"Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы в области социальных сетей и других цифровых форматов, привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ. С этим мы неоднократно сталкивались", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов. По его мнению, такие действия "ведут к потере доверия и к серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний".

Говоря о нынешнем случае с RT, Песков предложил не забегать вперед. "Сначала нужно получить объяснения. Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, должны получить объяснение этой конкретной компании, что послужило причиной [блокировки страницы]", - считает пресс-секретарь президента. Он отметил: "Мы знаем, что неоднократно удавалось отстоять свои права. Я надеюсь, что будет так и надеюсь, что RT удастся отстоять свои права. По крайней мере, так и нужно делать".

Песков подчеркнул, что в последнее время на российские СМИ оказывается "давление, причем беспрецедентное, ничем не прикрытое, достаточно грубое".

Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала. В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT, а также выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN за то, что они "скрывали свои связи с Кремлем".