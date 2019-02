В Союзе журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) назвал блокировку проектов телеканала RT в социальной сети Facebook выдавливанием канала с международного медийного поля. Такое мнение в понедельник высказал в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь Союза Тимур Шафир.

"Блокировка одного из проектов RT в Facebook является очередным этапом давления и выдавливания компании с международного медийного поля. Что, по мнению инициаторов блокировки и их координаторов, требует зачистки пространства от альтернативных взглядов на процессы, происходящие в мире, одновременно - представления аудитории одной единственной и неоспариваемой точки зрения на текущие процессы", - считает Шафир.

Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала. В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT. На телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN за то, что они "скрывали свои связи с Кремлем".