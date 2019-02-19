РПЦ считает задержание митрополита Митрофана на Украине попыткой запугивания

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Киевские власти пытаются перенести политический конфликт в духовную сферу при помощи задержания архиерея Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Горловского и Славянского Митрофана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

"До сего момента митрополит Митрофан пользовался относительной свободой перемещения, что позволяло ему общаться с паствой, проживающей по обе стороны противостояния. Мы осуждаем данную акцию устрашения в отношении епископа УПЦ и напоминаем, что произвольные задержания противоречат демократическим стандартам в области прав человека", - цитирует Легойду пресс-служба.

Митрополит Митрофан был задержан 18 февраля на контрольно-пропускном пункте и доставлен в городское управление полиции города Славянска, когда возвращался с богослужения, которое он совершал в одном из храмов епархии в Лиманском районе. Представители УПЦ сообщили, что после того, как верующие и духовенство собрались у городского управления полиции, митрополит был отпущен.